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Около 700 фур ждут выезда из Беларуси в Литву

20.05.2017 21:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК — 20 мая, Sputnik. Очереди из грузовиков сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. В целом около 700 фур ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой.

По данным сайта Государственного пограничного комитета Беларуси на 20:00, в пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 310 фур, в "Котловке" — 70, в "Беняконях" — 136, а в "Привалке" — 183.

В направлении Латвии также отмечаются очереди на границе. Выезда из Беларуси ждут 105 грузовиков в "Григоровщине" и 90 фур в пункте пропуска "Урбаны".

В Польшу таких больших очередей не наблюдается. В ПП "Брузги" стоят 28 фур, в "Берестовице" — 19, а в "Козловичах" — 15.

Легковые автомобили на белорусской границе не задерживаются — по данным ГПК, очередей нет.

 
Теги: Минск
 
 
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В пункте пропуска "Каменный Лог" сохраняется самая большая очередь большегрузов, ожидающих выезда из Беларуси.

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