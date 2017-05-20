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Около 700 фур ждут выезда из Беларуси в Литву
20.05.2017 21:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК — 20 мая, Sputnik. Очереди из грузовиков сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. В целом около 700 фур ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой.
В направлении Латвии также отмечаются очереди на границе. Выезда из Беларуси ждут 105 грузовиков в "Григоровщине" и 90 фур в пункте пропуска "Урбаны".
В Польшу таких больших очередей не наблюдается. В ПП "Брузги" стоят 28 фур, в "Берестовице" — 19, а в "Козловичах" — 15.
Легковые автомобили на белорусской границе не задерживаются — по данным ГПК, очередей нет.
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В пункте пропуска "Каменный Лог" сохраняется самая большая очередь большегрузов, ожидающих выезда из Беларуси.
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