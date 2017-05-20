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Реконструкция: на поле боя под Минском вышли представители четырех эпох

21.05.2017 00:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Викинги, мушкетеры, шляхтичи и солдаты времен войны 1812 года встретились на одной площадке в Беларуси. В Минской области прошла реконструкция «Битва четырех эпох». Зрители по-новому увидели историю своей страны. Корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович расскажет подробнее.

Перед зрителями «Круг Одина» - ритуальный бой на звание сильнейшего. В ход идут копья, топоры и мечи. На участниках минимум железного обмундирования: в раннем Средневековье железо стоило очень дорого. Тот, кто потерпел поражение, круг покидает, а победивший продолжает вызов соперников.

Пока мужчины воюют, женщины обустраивают лагерь. В обычной жизни Ольга - дизайнер. Благодаря своему увлечению она стала много путешествовать и многому научилась.

«Я посмотрела в интернете, как вяжутся иглой носки и делаются нитки. Потом взяла у бабушки веретено, купила в магазине шерсть и научилась сначала прясть, а затем ткать пояса», - поделилась реконструктор клуба «Турваринг» Ольга Стекова.

Шляхтичи разрешили детям поиграть с оружием и даже дали примерить свои меховые головные уборы. Кстати, дороже мехов в старину были только парча и шелк. Позволить их себе могли самые богатые.

«Будучи аристократами, среднее сословие должно было выглядеть достойно, поэтому они носили шерсть», - отметил реконструктор клуба «Шатун» Алексей Попков.

Мушкетеры регимента Великого князя Литовского гетьмана Януша Радзивилла показали в действии огнестрельное оружие - пушку XVII века.

Иван IV Грозный
 
 
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Викинги, мушкетеры, шляхтичи и солдаты времен войны 1812 года встретились на одной площадке в Беларуси.

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