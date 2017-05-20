Старик и голуби. Как пенсионер дарит крылья витебским молодоженам

Дедушку с белыми голубями на Пушкинском мосту знают многие витебляне. Он голубятник с почти 70-летним стажем. По пятницам мужчина сидит в этом месте, где останавливаются свадебные кортежи, и дарит крылья молодоженам — предлагает выпустить на волю красивых птиц. Иногда делает это бесплатно, если видит, что у жениха и невесты нет денег. Был случай, когда через год такая пара пришла к нему с благодарностью и подарком.





Рассказать о себе и своих птицах дедушка согласился с удовольствием. Только начать беседу оказалось не так просто. Работники близлежащих заведений и строители, занятые ремонтом моста, наперебой спешили пожать руку и справиться о здоровье завсегдатая этого места.

— Смотрите, меня уже полгорода знает, не меньше, — улыбается голубятник.

Наконец мы остаемся вдвоем, и пенсионер начинает рассказ:

— Ляховский Виктор Аврамович, 1938 года рождения, всю жизнь прожил в Витебске. Первый голубь появился у меня в детстве. Обычный самый, дворовой. Мы их с мальчишками на погорелищах собирали. Денег тогда у нас не было, хороших голубей позволить себе не могли. Уже позже, когда пошел работать, начал покупать породистых птиц. Их продавали на Полоцком рынке. Сейчас у меня около сотни пернатых. Года два назад решил предлагать их на свадьбы и выпускные.

— Можно ли назвать ваше дело доходным?

— Нет, нельзя. Я беру столько, сколько дадут. Никогда ведь не знаешь, что люди могут себе позволить. Не все у нас богачи, многие живут скромно. Раз подходит ко мне молодая пара. Девочка явно в положении, платьице простенькое совсем. Спрашивают, сколько голуби стоят. Я тогда 5 рублей брал. Ребята переглянулись и говорят: а можно нам одного? Я понял, что денег у них нет. Говорю, берите так. Даже 10 копеек с них не взял.

А через год они уже втроем ко мне пришли — с малышом в коляске. Подарок принесли. Я брать не хотел, отказывался. Парень отказ не принял. Сказал: «Вы не беспокойтесь, дедушка. У нас теперь всего хватает». Очень радовался я за них.

Содержать голубей недешево, корм дорогой. За всю жизнь через мои руки прошел добрый десяток тысяч птиц. Если подсчитать все потраченные деньги, я точно бы купил половину вертолета. Мне и соседи все время говорят: «Витька, зачем тебе эти голуби? Какой от них толк? Лучше бы кур купил да разводил на мясо». А мне куры зачем? Мясо и в магазине купить можно. А голуби… Они для души. Не иметь в душе удовлетворения — это для меня не жизнь. Грош цена тому человеку, который ничем не интересуется.





— Как влияет общение с птицами на человека?

— Однажды я перенес тяжелую операцию, заново учился ходить. Держусь за стенку и слышу, как они воркуют на чердаке. И звук этот сердце греет. Думаю, куда же они без меня, ждут наверняка, когда я снова поднимусь их кормить. С этими мыслями и поправился.

Я вообще все живое люблю. Вот недавно индюков приобрел. Пришла пора их резать, а я не могу, рука не поднимается. Так и ходят они по двору, глаз радуют. У каждого должно быть хобби, не хлебом единым сыт человек. Для меня голуби уже как наркотик. Иной раз ноги болят, а я все равно на чердак к ним хоть тихонько, но залезу.

— Вы общаетесь с другими голубятниками? Что обсуждаете?

— Общаюсь, конечно. Даже в Минск на рынок по воскресеньям часто приезжаю. Туда в конце месяца со всей Беларуси голубятники съезжаются. Белых почтовых голубей я привез из Бреста. Ездил и в Харьков, и в Одессу, и в Днепропетровск. Съездишь, бывало, и привезешь хорошую породу. У меня есть черные белохвостые, желтые, мурые, пермские гривуны.

В мою молодость в Витебске было около 200 любителей голубей. Сейчас их осталось, может, десятка полтора. А дальше голубеводство вообще может уйти в прошлое.

— Почему?

— Раньше интересы у людей были другие. А сейчас у молодежи все больше телевизор да компьютер. Как в мультике кот Матроскин пел: «Телевизор мне природу заменил». Бывало, придешь на рынок, а там мальчишки носятся, глаза горят: где бы голубя дешевле купить? В наши дни молодых голубятников человека три-четыре, остальные пожилые. Жаль, что так происходит. Это дело очень благородное.

— Мне все ваши птицы кажутся одинаковыми. Вы умеете их различать?

— Что вы, конечно! Где же они одинаковые? Все разные. Я даже если он вон там, над мостом, лететь будет, точно определю, что это за голубь. Все приходит с опытом. За 68 лет я научился определять их по форме клюва, перышкам, глазам, голове. Гляну и сразу вижу, где голубка, а где самец.

Как и лебеди, голуби очень верные. Голубь всю жизнь живет с одной голубкой. Но если она умирает, найдет другую, конечно. Эти птицы умные, преданные. Знают своего хозяина, свой вольер. Выпустишь на мосту — он домой вернется, если не случится с ним ничего в пути. Раз купил я в Молодечно пару почтарей. Они у меня отбыли, детей вывели. Я их выпустил, и они назад в Молодечно, к прежнему хозяину, прилетели.