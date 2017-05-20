Чуть более года назад в Минске был создан первый в стране детский театр, в котором играют не только обычные ребята, но и дети с аутизмом. Основатели мечтали о площадке, которая поможет особенным людям социализироваться и найти применение своим творческим способностям. Тогда никто не подозревал, что идея не просто «выстрелит», но станет настоящим прорывом в формировании общества равных возможностей в нашей стране. Cемейный инклюзив-театр «i», созданный по инициативе общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и компании velcom, стал полноценным актерским коллективом, который выдает одну яркую постановку за другой. О целительном эффекте театра, необходимости инклюзии, детской взаимовыручке и дружбе мы поговорили с мамой 15-летнего Миши, одного из особенных актеров Ольгой Артемчук.





«Кроме „умственно отсталый“ диагнозов не было»

Мы встретились с Ольгой на репетиции сказки-импровизации «Чыгунка», в которой ее сын Миша играет белого пуделя. Это уже вторая постановка театра «i». С первой, «Флейтай-Чарадзейкай», ребята объездили всю Беларусь.

Ольга — инженер по прокладке железнодорожных путей, но сейчас занимается фермерством. Ее муж — преподаватель в БГУ. В большой и дружной семье Артемчуков пятеро детей: старшим Марии и Никите уже 27 и 25 лет соответственно, средней Насте — 22, младшим Мише и Сереже 15 и 11 лет.

Пока юные актеры «Чыгункі» заняты на сцене, Ольга рассказывает Мишину историю.

— До года он развивался обычно. «Мама», «папа», «дай» — эти простейшие слова он начинал произносить так же, как и его старшие брат и сестры. А потом — ступор, — вспоминает она. — Говорить он перестал, и если чего-то хотел, то просто показывал пальцем и мычал. Потом мы заметили необычные игры. Миша сооружал паровозы из всего, что было в квартире: книжек, игрушек. А если эти «паровозики» упирались в стену или мебель, начиналась истерика.

По поводу необычного поведения сына привели к специалистам только в три года:

— Наша терапевт, очень опытный врач, сказала, что никаких проблем нет и ребенок заговорит. Поэтому мы и дотянули до такого возраста. Конечно, время было потеряно, нужно было раньше начинать заниматься.

Двенадцать лет назад врачи, как правило, разводили руками и ставили всем особенным детям диагноз «умственная отсталость». Ольге даже предлагали назначить для сына медикаментозное лечение и направляли его в специализированное дошкольное учреждение. Однако мать была категорически против и записала Мишу в интегрированный детский сад.

— Обследования как такового и не было. Томограмму делать было нельзя, потому что он был еще маленький, а какие-то другие диагнозы кроме умственной отсталости в то время не ставили.

Флаг Латвии, феноменальная память и второе место на олимпиаде

Впрочем, «неблагополучный» диагноз не мешал ребенку развиваться.

— Мы десять лет жили в общежитии. Миша был очень самостоятельным, и, если какая-то дверь была открыта, мог запросто зайти в чужую комнату, сесть за компьютер или взять книжку, — говорит Ольга. — К книгам у него всегда была особая любовь. Кстати, о том, что он научился читать, мы узнали случайно. В садике на стене висела табличка с именами детей. Он их запоминал фотографически, то есть буквы не знал, но мог правильно показать в этом списке любую фамилию. При этом написать новое слово он не мог. Буквы же он выучил ближе к шести годам.

Когда пришло время отправляться в первый класс, родители снова сделали выбор в пользу обычной школы.

— Нам предлагали специализированную, с определенным уровнем обучения, без экзаменов и контрольных. Наш ребенок к тому времени уже разговаривал, не так, конечно, как его сверстники, но все же мы пошли на тестирование в обычную школу. Там выстроили какие-то квадратики по цветам и попросили его сказать, что они напоминают. Он ответил, что флаг Латвии. Ему тогда было 7 лет. Педагог, безусловно, хотела, чтобы он назвал что-то другое, хотя его ответ тоже был правильным.

Поначалу в школе было трудно: Миша мог прямо на уроке ходить по классу, сидеть под партой.

— Но нам повезло с учительницей Ириной Леонидовной, которая нас очень поддерживала. Хотя Миша мог с ней на уроках спорить. Например, однажды она допустила какую-то неточность на уроке географии, и он ее даже поправил. Она не обиделась. А самое главное, она никогда не выделяла Мишу как особенного.

Сейчас любимый предмет у Миши — история. На эти уроки он в буквальном смысле бежит.

— У нас большая подборка журналов по самолетам и истории мировых войн. Причем, у него феноменальная память. Прослушанную информацию он воспроизводит с точностью практически до 100 процентов. Его первая книга была про динозавров, и он ее до сих пор помнит. В прошлом году ездили на выставку динозавров, и экскурсовод нам был не нужен: Миша рассказал про каждый вид, в какую эру жил и чем питался. А недавно на городской олимпиаде по истории он занял 2-е место, — рассказывает Ольга. — Один из последних интересов — «Формула-1». Миша знает имена и дни рождения всех гонщиков и результаты гонок. Кроме того, он попросил книгу рекордов Гиннеса 2017 года и новую энциклопедию про динозавров. Вот заказали из Москвы. А еще у них с учительницей истории сложилась традиция: она в ВКонтакте задает ему каверзные вопросы по своему предмету, а он ей — по «Формуле-1».

«Гастролей не могли дождаться»

Миша занимается в театре уже второй год. И, как и остальные особенные дети, меняется.

— Здесь есть мальчик, с которым Миша играл зайцев в первом спектакле, «Флейце-Чарадзейке». Обычно Миша брал его за руку и выводил на сцену. Сейчас, когда они играют в «Чыгунке», этот ребенок выходит без чьей-либо помощи. Дети кардинально меняются, — говорит Ольга. — Здесь, как и в Мишиной нынешней школе, никто никого не выделяет. Наоборот, дети друг друга оберегают. Например, кто-то не может сам бегать, поэтому друзья отводят его за руку, куда надо. Всегда спросят, как у кого дела и никогда не смеются, если у кого-то что-то не получается. Они общаются между собой не только на занятиях, но и в соцсетях.

Гастроли «Флейты» прошли по всем областным городам Беларуси.

— Этих поездок они ждали с нетерпением и все время спрашивали, когда будет следующая. Не все мамы и папы могли сопровождать детей, многие ездили без родителей, и это помогло им еще больше сплотиться. Они помогали друг другу переодеваться на сцене, подсказывали, чей сейчас выход.

В начале апреля театр показал премьеру новой постановки — «Чыгунка», посмотреть которую приехали даже из Голландии. Следующий показ спектакля пройдет 3 июня на Детской железной дороге. Начало в 13.15.

— Если в первой постановке на сцене были и взрослые артисты, то в «Чыгунке» дети все делают сами. Это большой шаг вперед. Репетиций было не так много, но дети справились. У меня вот меньший Сережа, посмотрев на Мишу, тоже попросился в театр. И они сейчас вдвоем ходят на репетиции и домой.





«Много детей — это для себя, а не для квартиры»

В 2009 году Ольга получила Орден Матери.

— Детей нужно рожать только для себя. И если родил, должен воспитать ребенка как члена общества. Это серьезная работа, а не просто так, для получения квартиры или еще чего-то. Ордена в нашей стране просто так не дают. Я всегда говорю: если бы было 26 часов в сутках, столько для детей и работали бы. Это огромный каждодневный труд.

После десяти лет в общежитии их семья переселилась в свою квартиру, которую они получили по президентскому указу.

— Помощь с жильем — это самое главное. Другая поддержка тоже очень существенна: питание в школах, путевки на санаторно-курортное лечение. Правда, сейчас выросли коммунальные платежи, поэтому дотации на эти цели стали менее ощутимы, — говорит Ольга.

Ей, не только как многодетной маме, но и как родителю особенного ребенка, отрадно, что отношение белорусского общества к детям с аутизмом медленно, но верно, меняется к лучшему. Все реже таких детей воспринимают как ненормальных и умственно отсталых. И такие инициативы, как театр «i», играют в этом далеко не последнюю роль.