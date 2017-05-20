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Заморозки ожидаются ночью 22 мая по северо-востоку Беларуси

21.05.2017 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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Заморозки ожидаются ночью 22 мая по северо-востоку Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью, 22 мая, в отдельных районах Беларуси ожидаются слабые заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман, ветер северный 3-8 м/с.

Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 3-9 градусов, по западу Брестской и Гродненской областей - 10-13 градусов выше нуля. По северо-востоку страны в отдельных районах на почве прогнозируются слабые заморозки до 0 - минус 1 градуса. Днем по республике будет 16-22 градуса тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами...

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