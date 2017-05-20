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Беларусь и ОАЭ обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

21.05.2017 13:17 — Новости Общества | БелТА  
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вооруженных Сил Объединенных Арабских Эмиратов во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил ОАЭ генерал-лейтенантом Хамадом Мохаммадом Тани Аль-Румейси встретилась сегодня с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Андреем Равковым. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Визит делегации ОАЭ в Беларусь проходит в рамках участия в VIII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017. На встрече обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы его дальнейшего развития.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 проходит в Минске 20-22 мая. В ней принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Визит делегации ОАЭ в Беларусь проходит в рамках участия в VIII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017.

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