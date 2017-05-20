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Шугаев: MILEX - прекрасная площадка для обсуждения перспектив военно-технического сотрудничества России и Беларуси
21.05.2017 13:01 — Новости Общества | БелТА
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. MILEX - прекрасная площадка для обсуждения перспектив военно-технического сотрудничества России и Беларуси, заявил сегодня журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает корреспондент БЕЛТА.
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Шугаев: MILEX - прекрасная площадка для обсуждения перспектив военно-технического сотрудничества России и Беларуси
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев и директор Федеральной службы по военно-техническому...
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