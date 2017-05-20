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"Фанфары сяброў". В Поречье проходит международный открытый фестиваль духовой музыки

21.05.2017 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Маленькое местечко Поречье под Гродно принимает в пятый раз духовые оркестры России, Польши, Литвы и Чехии. Открытый фестиваль духовой музыки собрал в этом году 15 коллективов, которые два дня представляют зрителям свои программы.


Фестиваль по традиции открыл парад оркестров, которые прошли по центральным улицам городка. Основные жуе выступления коллективов проходят на стадионе Поречской средней школы.

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После парада зрители смогли увидеть совместную шоу-программу и концерт духовых оркестров.
















В первый день праздника перед зрителями выступили гости фестиваля, а вот в воскресенье к ним присоединились коллективы из Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
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Маленькое местечко Поречье принимает в пятый раз духовые оркестры России, Польши, Литвы и Чехии. Открытый фестиваль духовой музыки собрал в этом году 15...

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