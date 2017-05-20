Маленькое местечко Поречье под Гродно принимает в пятый раз духовые оркестры России, Польши, Литвы и Чехии. Открытый фестиваль духовой музыки собрал в этом году 15 коллективов, которые два дня представляют зрителям свои программы.





Фестиваль по традиции открыл парад оркестров, которые прошли по центральным улицам городка. Основные жуе выступления коллективов проходят на стадионе Поречской средней школы.

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После парада зрители смогли увидеть совместную шоу-программу и концерт духовых оркестров.

































В первый день праздника перед зрителями выступили гости фестиваля, а вот в воскресенье к ним присоединились коллективы из Беларуси.