Шугаев: MILEX - прекрасная площадка для обсуждения перспектив военно-технического сотрудничества России и Беларуси

Дмитрий Шугаев

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. MILEX - прекрасная площадка для обсуждения перспектив военно-технического сотрудничества России и Беларуси, заявил сегодня журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Россия в восьмой раз принимает участие в выставке. В этом году страна представлена 16 предприятиями, в том числе четырьмя субъектами военно-технического сотрудничества. "MILEX является прекрасной площадкой для того, чтобы общаться не только по теме "сверки часов", но и обсуждать перспективы", - отметил Дмитрий Шугаев.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев, касаясь темы конкретных двусторонних проектов в военной сфере, отметил, что они есть и решаются на уровне организаций и предприятий. "В большей степени это вопросы конфиденциальные, но они приносят пользу как для российской, так и для белорусской стороны", - сказал Сергей Гурулев.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 проходит в Минске 20-22 мая. В ней принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины.-0-