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Россия считает перспективным создание в Беларуси СТЦ по обслуживанию военной техники

21.05.2017 13:43 — Новости Общества | БелТА  
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Россия считает перспективным создание в Беларуси СТЦ по обслуживанию военной техники
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия считает перспективным создание в Беларуси сервисных технических центров (СТЦ) по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники. Об этом заявил сегодня журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа по военно-техническому сотрудничеству с белорусскими коллегами строится по определенному принципу. На сегодня основное - это поставки. Тем не менее, вопрос ремонта, модернизации, поставок запчастей не сходит с повестки дня. Более того, у нас есть определенная программа, есть пилотные проекты создания СТЦ, которые касаются техники ПВО, радиоэлектронного оборудования, бронетанковой техники", - сказал Дмитрий Шугаев.

По его мнению, такие СТЦ нужны как белорусской стороне, так и российским партнерам, которые понимают, что коль техника используется в вооруженных силах, она должна проходить обслуживание и ремонт на месте. "Поэтому уверен, что у этих проектов есть будущее. А мы со своей стороны будем прилагать все усилия, чтобы они были реализованы", - заверил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его Дмитрия Шугаева, такие СТЦ нужны как белорусской стороне, так и российским партнерам, которые понимают, что коль техника используется в вооруженных силах,...

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