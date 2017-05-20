Пистолет белорусской разработки представлен на MILEX-2017

Пистолет ПСН-В

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пистолет ПСН-В, разработанный компанией "Белспецвнештехника", представлен на выставке MILEX-2017, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Пистолет специально разработан для оперативного состава, - рассказал конструктор первого белорусского пистолета Игорь Васильев. - Он пригодится там, где необходимо скрытое ношение под легкой гражданской формой одежды".

Белорусский пистолет полностью вписывается в габариты российского пистолета ПСМ, но при этом имеет калибр не 5,45 мм, а 9 мм. Основные плюсы ПСН-В - компактные габариты и мощный калибр. У пистолета очень низко расположен ствол относительно ладони, это уменьшает его подброс. За счет правильного соотношения ствола и затвора отдача стреляющим воспринимается мягче. "При такой толщине пистолета его мощность значительно больше. Аналогичного такого оружия я не знаю", - отметил конструктор.

Идея создать пистолет существовала уже давно, однако воплощена она была в течение последнего года. Оружие уже прошло пробные стрельбы. Впереди проверка на прочность (пистолет должен без поломок отстрелять не менее 5 тыс. раз) и государственные испытания.

VIII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 проходит в Минске 20-22 мая. В ней принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины.-0-