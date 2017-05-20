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Беларусь будет представлена на авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в России
21.05.2017 14:58 — Новости Общества | БелТА
Сергей Гурулев
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет представлена на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который пройдет 18-23 июля в подмосковном Жуковском, сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев, передает корреспондент БЕЛТА.
"В ближайшее время состоится очень известная выставка МАКС. Мы там участвуем", - сказал Сергей Гурулев.
От Беларуси будет представлен коллективный стенд, его организатором выступает ЗАО "Белтехэкспорт". В выставке примут участие более 10 организаций, входящих в систему Госвоенпрома, оборонного сектора экономики. Среди них ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи), который, к слову, на MILEX-2017 подписал два контракта с холдингом "Вертолеты России".
Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы. Они позволяют ученым и специалистам обменяться мнениями по поводу наиболее острых проблем развития авиации и космонавтики в настоящем и будущем.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок в Беларуси - проходит в Минске 20-22 мая. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе.-0-
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От Беларуси будет представлен коллективный стенд, его организатором выступает ЗАО "Белтехэкспорт". В выставке примут участие более 10 организаций, входящих в...
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