ГОМЕЛЬ, 21 мая — Sputnik. Крупную недостачу на "Милкавите" обнаружили 6 февраля в ходе инвентаризации. Недостача, согласно иску, образовалась с 1 ноября 2016 года по 5 февраля 2017 года. Установлено отсутствие обезжиренного молока, сырьевого молока в базисной жирности и сыворотки на сумму 141 533 рублей.

Причины случившегося администрация "Милкавиты" связывает с недостаточным контролем материально-ответственных лиц за перемещением сырья — от приемки до выпуска готовой продукции. Речь идет обо всех без исключения работниках цеха цельномолочной продукции №1. По коллективному договору все они являются материально-ответственными лицами. Согласно иску, в пользу завода с каждого необходимо удержать сумму ущерба пропорционально отработанному времени.



© Sputnik / Мария Амелина Гомельское предприятие "Милкавита"

Работники "Милкавиты" отказались возместить ущерб добровольно. Каждый, кто работал на предприятии в период образования недостачи, получил повестку в суд.

В суде Советского района назвали дело "Милкавиты" из-за количества ответчиков специфическим и уточнили, что за три дня оно вряд ли будет рассмотрено. Поскольку площади зала суда не способны вместить ожидаемый аншлаг, судебные заседания перенесены на территорию завода.

Степень виновности или невиновности каждого сотрудника будет устанавливаться индивидуально. В суде напомнили о существовании статьи 409 Трудового кодекса, которая позволяет суду с учетом степени вины, конкретных обстоятельств и материального положения работника уменьшить размер ущерба, подлежащего возмещению.

Причины образования недостачи и пропажи сырья также определит суд.