Безвозмездное оснащение КСОР ОДКБ может возобновиться в ближайшие годы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвозмездное оснащение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - членов ОДКБ может возобновиться в ближайшие годы, сообщил журналистам заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

Советом коллективной безопасности принята программа оснащения Коллективных сил оперативного реагирования, которая состоит из двух частей. Как пояснил Валерий Семериков, первая часть касается перечня вооружения и техники, которыми должны быть укомплектованы подразделения, входящие в состав КСОР.

"Вторая часть - план оснащения, где непосредственно указывается, для какого государства и какая техника по годам должна поставляться на безвозмездной основе или за плату (по льготным ценам. - Прим. БЕЛТА). План оснащения подготовлен, практически согласован уже всеми государствами, - сказал Валерий Семериков. - В связи с некоторыми трудностями его реализации оснащение приостанавливается, но только в части, касающейся безвозмездных поставок". Поставки, предусмотренные за счет собственных бюджетов, ведутся. Указанный план ориентировочно приостановлен до 2018-2019 годов.

Среди других задач, стоящих перед военно-экономическим сотрудничеством государств - членов ОДКБ, - интеграция предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также есть вопросы, связанные с ремонтом вооружения и техники. Валерий Семериков отметил, что продукция военного назначения, которая в настоящее время находится на укомплектовании вооруженных сил, других подразделений и частей, правоохранительных органов, в основном советского производства. Соответственно необходимо решать задачи по ее ремонту и обслуживанию. Перспективно в этом плане создание совместных предприятий.

"Следующий вопрос, который стоит перед нами по вопросам военно-экономического сотрудничества, - это в перспективе создание единой системы технического обеспечения, единой системы военно-экономического сотрудничества", - отметил Валерий Семериков. В этой связи целесообразно проводить совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по созданию новых образцов техники. В итоге разработка, создание опытного образца будет намного экономичнее.-0-