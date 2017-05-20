«Золотое» самбо: россияне взяли шесть высших наград на ЧЕ в Минске

Шестеро россиян завоевали «золото» чемпионата Европы по самбо, проходящего в Минске . Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо.

Обладателем золотой медали накануне стала Анастасия Поликарпова (весовая категория до 52 килограммов). В финале россиянка выиграла у украинки Марии Буйок. В мужском турнире «золото» завоевали Владимир Гладких (до 57 кг) и Вячеслав Михайлин (до 100 кг).

Для Михайлина это уже пятая победа подряд на соревнованиях такого уровня: перед этим он выиграл по два чемпионата мира и Европы.