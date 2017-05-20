ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Золотое» самбо: россияне взяли шесть высших наград на ЧЕ в Минске

21.05.2017 16:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Шестеро россиян завоевали «золото» чемпионата Европы по самбо, проходящего в Минске. Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо.

Обладателем золотой медали накануне стала Анастасия Поликарпова (весовая категория до 52 килограммов). В финале россиянка выиграла у украинки Марии Буйок. В мужском турнире «золото» завоевали Владимир Гладких (до 57 кг) и Вячеслав Михайлин (до 100 кг).

Для Михайлина это уже пятая победа подряд на соревнованиях такого уровня: перед этим он выиграл по два чемпионата мира и Европы.

И боль, и слезы, и прыжки
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В числе победителей – двукратный чемпион мира Вячеслав Михайлин, для которого это уже третья медаль высшей пробы на чемпионатах Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суды по "Милкавите" будут выездными из-за большого числа ответчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика