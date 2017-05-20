|
«Золотое» самбо: россияне взяли шесть высших наград на ЧЕ в Минске
21.05.2017 16:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Шестеро россиян завоевали «золото» чемпионата Европы по самбо, проходящего
Обладателем золотой медали накануне стала Анастасия Поликарпова (весовая категория до 52 килограммов). В финале россиянка выиграла у украинки Марии Буйок. В мужском турнире «золото» завоевали Владимир Гладких (до 57 кг) и Вячеслав Михайлин (до 100 кг).
Для Михайлина это уже пятая победа подряд на соревнованиях такого уровня: перед этим он выиграл по два чемпионата мира и Европы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии