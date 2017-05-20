ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередь из фур на выезд в Литву не уменьшилась

21.05.2017 16:59 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе почти 700 фур, по состоянию на 16.00, ожидают очереди на выезд. Информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Как и днем ранее, наиболее напряженная обстановка отмечается в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 300 большегрузных автомобилей. В "Привалке" очереди ожидают 178 фур, в "Беняконях" - 114, "Котловке" - 100.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди на выезд из Беларуси стоят 115 грузовиков, в "Урбанах" - 30. На границе с Польшей в "Брузгах" выезда в сопредельную страну ожидают 92 фуры, в "Козловичах" - 30. В "Берестовице" на выезде из Беларуси 80 грузовых автомобилей. В этом пункте пропуска также наблюдается очередь на въезд в Беларусь - 120 автомобилей.

На украинском направлении очередей на выезд нет. На въезд в пункте пропуска "Новая Гута" - 15 автомобилей.

Данные об очередях в пунктах пропуска на границе размещены на сайте Госпогранкомитета и обновляются. Водителям, планирующим поездку за рубеж, рекомендуется учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и днем ранее, наиболее напряженная обстановка отмечается в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 300 большегрузных автомобилей. В "Привалке" очереди...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ОАО "КБ Радар" на MILEX-2017 заключило контракт на поставку станции радиэлектронной борьбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика