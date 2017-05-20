Очередь из фур на выезд в Литву не уменьшилась

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе почти 700 фур, по состоянию на 16.00, ожидают очереди на выезд. Информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Как и днем ранее, наиболее напряженная обстановка отмечается в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 300 большегрузных автомобилей. В "Привалке" очереди ожидают 178 фур, в "Беняконях" - 114, "Котловке" - 100.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди на выезд из Беларуси стоят 115 грузовиков, в "Урбанах" - 30. На границе с Польшей в "Брузгах" выезда в сопредельную страну ожидают 92 фуры, в "Козловичах" - 30. В "Берестовице" на выезде из Беларуси 80 грузовых автомобилей. В этом пункте пропуска также наблюдается очередь на въезд в Беларусь - 120 автомобилей.

На украинском направлении очередей на выезд нет. На въезд в пункте пропуска "Новая Гута" - 15 автомобилей.

Данные об очередях в пунктах пропуска на границе размещены на сайте Госпогранкомитета и обновляются. Водителям, планирующим поездку за рубеж, рекомендуется учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.-0-