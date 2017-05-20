21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов "Центр специальной подготовки" планирует совместно с КБ "Радар" вести борьбу с беспилотниками с воздуха, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра Андрей Красовский.

Автожир М-24 Orion производства Центра специальной подготовки стоит на вооружении Госпогранкомитета Беларуси уже несколько лет. Некоторые участки госграницы являются труднопроходимыми. Одним, а иногда и единственным, способом их патрулирования является патрулирование с воздуха. "У нас на автожире М-24 Orion установлена оптико-электронная система для мониторинга протяженных участков государственной границы. Для повышения эффективности аппарата, в том числе при обнаружении беспилотников, на него может быть установлен портативный передатчик помех беспилотным летательным аппаратам (БЛА) "Гроза-Р". Он пресечет незаконное вторжение зарубежных беспилотников не с земли, а с воздуха", - рассказал Андрей Красовский.

По его словам, в результате такой интеграции получится совершенно новый продукт, способный противодействовать беспилотным летательным аппаратам. "Это нужно при проведении массовых мероприятий, чтобы не было несанкционированной съемки с воздуха, охраны периметров, в том числе и государственной границы", - пояснил начальник центра. Планируется разместить антенные системы "Гроза-Р" снаружи летательного аппарата путем изготовления внешних точек подвески.

В настоящее время между предприятиями ведутся переговоры. В течение месяца планируется начать летные испытания.-0-