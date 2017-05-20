У белорусских трансплантологов может появиться еще один вип-пациент

У белорусских трансплантологов может появиться очередной вип-пациент: один из известнейших мировых бизнес-консультантов, 79-летний Ицхак Адизес написал в своем аккаунте в Facebook , что одной из целей его поездки в Беларусь будет консультация о том, возможно ли пересадка ему почки.

Директор Республиканского научно-практического центра трансплантации Олег Руммо не подтвердил, но и не опроверг обращение Адизеса к минским специалистам.

Доктор Ицхак Калдерон Адизес — один из известнейших бизнес-консультантов, блестящий специалист в области эффективного управления. Основатель Института Адизеса, который входит в топ-10 консалтинговых компаний мира. 26 в Минске он принимает участие в крупном форуме по управлению компаниями .

Адизес - автор книг-бестселлеров «Управление жизненным циклом корпораций»; «Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует»; «Управление в эпоху кризиса. Как сохранить ключевых людей и компанию в целом» и др.

Во многих странах есть возрастные ограничения для реципиентов донорских органов. Поэтому, в частности, в Минске оперировался экс-глава Моссада Меир Даган .

Трансплантолог Олег Руммо о том, как, кому и за сколько в Беларуси пересаживают органы