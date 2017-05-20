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Международная выставка вооружений открылась в Минске

21.05.2017 19:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открылась Международная выставка вооружений, на которой представлены самые современные образцы техники. Что предлагает белорусская военная промышленность узнала корреспондент телеканал «МИР 24» Анна Данилюк.

Военные вертолеты, бронетранспортеры, оружие для армейских подразделений - на одной площадке можно проследить всю историю развития оборонной промышленности.

Но в первую очередь гостей интересуют инновационные разработки. Например, плавающий бронированный автомобиль способен защитить от атаки химическим оружием, подрыва гранатой или взрывным устройством. Пока это экспериментальный образец.

«Это интересно для разведки, для сил специальных операций. Интересно для командиров больших подразделений, больших частей: они могут пересесть с традиционных УАЗиков на бронированную серьезную машину и ехать не туда, куда есть дороги, а туда, куда им нужно», - поделился директор компании-производителя Валерий Гребенщиков.

Белорусской военной продукцией интересуются Россия, страны Персидского залива, Китай и представители Юго-Восточной Азии.

3D-будущее
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскими образцами техники уже заинтересовались страны Персидского залива, Китай и представители Юго-Восточной Азии.

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