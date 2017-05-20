Фазель: фанатская деревня на чемпионате по хоккею-2014 в Минске была лучшей в истории чемпионатов

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанатская деревня на чемпионате по хоккею 2014 года в Минске была лучшей в истории чемпионатов. Такое мнение высказал в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Тот чемпионат запомнился особой атмосферой, причем не только на арене. Самым ярким впечатлением была деревня болельщиков. Фанатская деревня была лучшей, которую я только видел за всю историю чемпионатов. Прекрасная атмосфера, город, болельщики, которые любят хоккей, умеют болеть. Это действительно прекрасные воспоминания", - отметил в интервью Рене Фазель.

Он считает также, что это тоже сыграло значительную роль для победы совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение в 2021 году чемпионата по хоккею.-0-