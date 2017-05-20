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Фазель: фанатская деревня на чемпионате по хоккею-2014 в Минске была лучшей в истории чемпионатов
21.05.2017 20:44 — Новости Общества | БелТА
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанатская деревня на чемпионате по хоккею 2014 года в Минске была лучшей в истории чемпионатов. Такое мнение высказал в эфире программы "Контуры" на телеканале
"Тот чемпионат запомнился особой атмосферой, причем не только на арене. Самым ярким впечатлением была деревня болельщиков. Фанатская деревня была лучшей, которую я только видел за всю историю чемпионатов. Прекрасная атмосфера, город, болельщики, которые любят хоккей, умеют болеть. Это действительно прекрасные воспоминания", - отметил в интервью Рене Фазель.
Он считает также, что это тоже сыграло значительную роль для победы совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение в 2021 году чемпионата по хоккею.-0-
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Он считает также, что это тоже сыграло значительную роль для победы совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение в 2021 году чемпионата по хоккею.
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