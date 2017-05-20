ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь занимает 18 место в мире в списке крупнейших экпортеров основных видов вооружения - Гурулев

21.05.2017 21:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает 18 место в мире в списке крупнейших экспортеров основных видов вооружения, сообщил сегодня в эфире телеканала ОНТ в программе "Контуры" председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, сообщает БЕЛТА.

"Международный рынок вооружения достаточно противоречивый. С одной стороны, очень много говорится о борьбе за мир, очень много для этого делается, но одновременно за последнее пятилетие увеличение объема торговли вооружением составил 8,4%. Это сотни миллиардов долларов США. Что касается Беларуси, то мы занимаем скромное 18 место в мире. Небольшая страна, но входим в ТОП-25 стран по торговле основными видами вооружения, а участников - более 100 стран", - рассказал он. Эти данные за 2012-2016 годы представил Стокгольмский международный институт проблем мира.

По словам председателя комитета, наша страна не в состоянии произвести всю линейку вооружения, которое есть в мире, но этом и нет необходимости. Поэтому программой развития оборонного сектора экономики до 2020 года определено пять направлений: те, которые подъемны, нужны внутреннему рынку и востребованы на внешнем рынке. К примеру, это средства огневого поражения, средства подвижности, геоинформационные системы управления, системы противодействия высокоточному оружию, а также средства защиты и личного состава и техники.

Сергей Гурулев также отметил, что Госвоенпром работает эффективно. Об этом говорит показатель экспорта - около $1 млрд. "Мы от элементов вооружения перешли к созданию полного цикла завершенных систем. Это не только разработка и производство, но и эксплуатация, сервисное обслуживания и модернизация, т.е. цикл продлевается", - отметил он.

Говоря о странах, с которым Беларусь развивает наиболее тесное сотрудничество, руководитель Госвоенпрома отметил Россию и Китай. "В вопросах экспорта работаем с Российской Федерацией, а производств и разработок - с Китаем. Мы допускаем друг друга к своим технологиям", - проинформировал руководитель комитета.

Он также положительно оценил нынешнюю MILEX-2017, добавив, что даже Великобритания выразила заинтересованность участвовать в следующей выставке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам председателя комитета, наша страна не в состоянии произвести всю линейку вооружения, которое есть в мире. Поэтому программой развития оборонного сектора...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Фазель: фанатская деревня на чемпионате по хоккею-2014 в Минске была лучшей в истории чемпионатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика