Более 80% белорусских школ готовы начинать занятия с 9 утра. Такой вывод озвучен в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» .





Приводя аргументы в пользу «мягкого часа» — смещения времени начала занятий у школьников, на чем настаивал президент Беларуси — журналисты телеканала, в частности, активно цитировали доктора Венди Троксел, профессора психиатрии Питтсбургского университета.

Она, в частности, уверяет , что при эксперименте со смещением времени начала уроков на более позднее пропуски занятий в школах сократились в этом районе на 25%, результаты тестов по математике и чтению улучшились на 2−3%, а перенесение занятий на более позднее время оказалось настолько эффективным, как уменьшение размеров классов на треть или замена посредственного преподавателя на выдающегося.

При этом в программе отмечено, что время начала занятий не изменится в школах, где обучение идет в две смены, так как уроки, согласно санитарным нормам, не могут заканчиваться позже 19.30.