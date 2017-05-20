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"Беларусь 1": Более 80% школ готовы к началу занятий в 9 утра

21.05.2017 21:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 80% белорусских школ готовы начинать занятия с 9 утра. Такой вывод озвучен в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».


Приводя аргументы в пользу «мягкого часа» — смещения времени начала занятий у школьников, на чем настаивал президент Беларуси — журналисты телеканала, в частности, активно цитировали доктора Венди Троксел, профессора психиатрии Питтсбургского университета.

Она, в частности, уверяет, что при эксперименте со смещением времени начала уроков на более позднее пропуски занятий в школах сократились в этом районе на 25%, результаты тестов по математике и чтению улучшились на 2−3%, а перенесение занятий на более позднее время оказалось настолько эффективным, как уменьшение размеров классов на треть или замена посредственного преподавателя на выдающегося.

При этом в программе отмечено, что время начала занятий не изменится в школах, где обучение идет в две смены, так как уроки, согласно санитарным нормам, не могут заканчиваться позже 19.30.

 
 
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При этом в программе отмечено, что время начала занятий не изменится в школах, где обучение идет в две смены, так как уроки, согласно санитарным нормам, не могут...

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