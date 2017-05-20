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"Беларусь 1": Более 80% школ готовы к началу занятий в 9 утра
21.05.2017 21:45 — Новости Общества | Tut.by
Более 80% белорусских школ готовы начинать занятия с 9 утра. Такой вывод озвучен в программе «Главный эфир» на телеканале
Приводя аргументы в пользу «мягкого часа» — смещения времени начала занятий у школьников, на чем настаивал президент Беларуси — журналисты телеканала, в частности, активно цитировали доктора Венди Троксел, профессора психиатрии Питтсбургского университета.
Она, в частности,
При этом в программе отмечено, что время начала занятий не изменится в школах, где обучение идет в две смены, так как уроки, согласно санитарным нормам, не могут заканчиваться позже 19.30.
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При этом в программе отмечено, что время начала занятий не изменится в школах, где обучение идет в две смены, так как уроки, согласно санитарным нормам, не могут...
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