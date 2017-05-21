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Благотворительный бал в Бресте: строгий дресс-код и настоящая принцесса

21.05.2017 20:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Благотворительный бал «Променада» 2 июня в Бресте пройдет в поддержку слабовидящих детей в клубе «11:11». Организаторы, фонд «Новое поколение» и проект «Променада», все собранные средства направят  на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей.


Специальный гость бала «Променада» — французская принцесса Таня де Бурбон Пармская. Потомок Людовика XIV и кузина почти всех европейских королей, она по праву считается одной из европейских хранительниц традиций высокой культуры королевской семьи. Таня де Бурбон Пармская - учредитель и президент Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса, основательницей тематической премии, инициатором мастер-классов по обучению классическим стандартам организации торжеств и приема гостей как неотъемлемой части французской культуры. Принцесса регулярно поддерживает культурные и благотворительные инициативы.

На бал также приглашены представители дипломатических миссий, бизнеса, искусства, культуры и спорта, СМИ.

В программе бала «Променада» - благотворительный аукцион, лоты для которого предоставят партнеры мероприятия. Все вырученные от продажи лотов средства поступят на ремонт и оборудование сенсорной комнаты.

На балу гости увидят выступление звезд Большого театра оперы и балета Республики Беларусь — народной артистки Ольги Гайко и солистки Большого, дипломантки международных конкурсов Анастасии Коваленок. Гостям будет продемонстрирован мини-фильм о празднике в Жабинковском доме-интернате для слабовидящих детей. Вечер будет проходить под аккомпанемент живой музыки, а красивым завершением бала «Променада» станет показ от белорусского Дома свадебной и вечерней моды Papilio.

В качестве дресс-кода мероприятия заявлен Black Tie, призванный подчеркнуть торжественность, высокий статус и важное социальное значение бала «Променада» в светской и культурной жизни не только Бреста, но и всей Беларуси.

Мероприятие организовано при поддержке Белорусского детского фонда.

 
Теги: Брест
 
 
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Организаторы, фонд "Новое поколение" и проект "Променада", все собранные средства направят на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната...

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