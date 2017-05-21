Фанатская деревня на ЧМ-2014 по хоккею в Минске была лучшей в истории чемпионатов - Фазель

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанатская деревня на ЧМ-2014 по хоккею в Минске была лучшей в истории чемпионатов. Такое мнение высказал в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, сообщает БЕЛТА.

"Тот чемпионат запомнился особой атмосферой, причем не только на арене. Самым ярким впечатлением была деревня болельщиков. Фанатская деревня была лучшей, которую я только видел за всю историю чемпионатов. Прекрасная атмосфера, город, болельщики, которые любят хоккей, умеют болеть. Это действительно прекрасные воспоминания", - отметил Рене Фазель.

Он считает, что это также сыграло значительную роль для победы совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение в 2021 году чемпионата мира по хоккею.-0-