Беларусь занимает 18 место в списке крупнейших экспортеров основных видов вооружения - Гурулев

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает 18 место в списке крупнейших экспортеров основных видов вооружения, сообщил в эфире телеканала ОНТ в программе "Контуры" председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, сообщает БЕЛТА.

"Международный рынок вооружения достаточно противоречивый. С одной стороны, очень много говорится о борьбе за мир, очень много для этого делается, но одновременно за последнее пятилетие увеличивается объем торговли вооружением. Это сотни миллиардов долларов США. Что касается Беларуси, то мы занимаем скромное 18 место в мире. Небольшая страна, но входим в топ-25 стран по торговле основными видами вооружения, а участников - более 100 стран", - рассказал он. Эти данные за 2012-2016 годы представил Стокгольмский международный институт проблем мира.

По словам председателя комитета, Беларусь не в состоянии произвести всю линейку вооружения, которое есть в мире. Поэтому программой развития оборонного сектора экономики до 2020 года определено 5 направлений: те, которые подъемны, нужны внутреннему рынку и востребованы на внешнем рынке. К примеру, это средства огневого поражения, средства подвижности, геоинформационные системы управления, системы противодействия высокоточному оружию, средства защиты личного состава и техники.

Сергей Гурулеве отметил, что Госвоенпром работает эффективно. Об этом говорит показатель экспорта - около $1 млрд. "Мы от элементов вооружения перешли к созданию полного цикла завершенных систем. Это не только разработка и производство, но и эксплуатация, сервисное обслуживание и модернизация, т.е. цикл продлевается", - отметил он.

Говоря о странах, с которыми Беларусь развивает наиболее тесное сотрудничество, руководитель Госвоенпрома отметил Россию и Китай. "В вопросах экспорта работаем с Российской Федерацией, а производств и разработок - с Китаем. Мы допускаем друг друга к своим технологиям", - проинформировал руководитель комитета.

Он также положительно оценил нынешнюю MILEX-2017, добавив, что даже Великобритания выразила заинтересованность участвовать в следующей выставке.-0-