Бизнес-консультант Адизес интересуется получением почки в Минске

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Популярный консультант Ицхак Адизес выступит на бизнес-форуме в Минске в пятницу, 26 мая. Как выяснилось, специалист запланировал не только лекцию в рамках визита в Беларусь.

В своем аккаунте на Facebook Адизес написал, что направляется в белорусскую столицу, чтобы узнать, сможет ли здесь получить почку. Также он отметил, что не выживет на диализе.

Сообщение шокировало пользователей социальной сети, многие из них уже выразили сожаление и печаль. Также неравнодушные пользователи пожелали Адизесу удачи, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Ицхак Адизес — один из самых популярных и успешных бизнес-консультантов мира. Он признан блестящим специалистом в области эффективного управления бизнес-процессами. Институт Адизеса входит в топ-10 консалтинговых компаний мира. Его филиалы существуют в 15 странах.

Консультант выступит на форуме в Минске 26 мая. За последние 40 лет Адизес прочитал лекции для тысячи топ-менеджеров в более чем 50 странах мира.