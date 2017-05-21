ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес-консультант Адизес интересуется получением почки в Минске

21.05.2017 19:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Популярный консультант Ицхак Адизес выступит на бизнес-форуме в Минске в пятницу, 26 мая. Как выяснилось, специалист запланировал не только лекцию в рамках визита в Беларусь.

В своем аккаунте на Facebook Адизес написал, что направляется в белорусскую столицу, чтобы узнать, сможет ли здесь получить почку. Также он отметил, что не выживет на диализе.

Сообщение шокировало пользователей социальной сети, многие из них уже выразили сожаление и печаль. Также неравнодушные пользователи пожелали Адизесу удачи, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Ицхак Адизес — один из самых популярных и успешных бизнес-консультантов мира. Он признан блестящим специалистом в области эффективного управления бизнес-процессами. Институт Адизеса входит в топ-10 консалтинговых компаний мира. Его филиалы существуют в 15 странах.

Консультант выступит на форуме в Минске 26 мая. За последние 40 лет Адизес прочитал лекции для тысячи топ-менеджеров в более чем 50 странах мира.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный эксперт сообщил в социальной сети, что направляется в Минск, чтобы узнать, может ли он здесь получить почку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Международная выставка вооружений открылась в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика