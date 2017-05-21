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Бизнес-консультант Адизес интересуется получением почки в Минске
21.05.2017 19:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Популярный консультант Ицхак Адизес выступит на бизнес-форуме в Минске в пятницу, 26 мая. Как выяснилось, специалист запланировал не только лекцию в рамках визита в Беларусь.
В своем
Сообщение шокировало пользователей социальной сети, многие из них уже выразили сожаление и печаль. Также неравнодушные пользователи пожелали Адизесу удачи, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.
Ицхак Адизес — один из самых популярных и успешных бизнес-консультантов мира. Он признан блестящим специалистом в области эффективного управления бизнес-процессами. Институт Адизеса входит в топ-10 консалтинговых компаний мира. Его филиалы существуют в 15 странах.
Консультант выступит на форуме в Минске 26 мая. За последние 40 лет Адизес прочитал лекции для тысячи топ-менеджеров в более чем 50 странах мира.
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Известный эксперт сообщил в социальной сети, что направляется в Минск, чтобы узнать, может ли он здесь получить почку.
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