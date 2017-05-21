Рокировка в хоккее, Комаровка, пионеры и борьба человека с кротом - все за выходные

Просыпайтесь, готовьте кофе и читайте наш обзор всего самого важного и интересного за выходные — в такую погоду вы же явно провели их на даче и без новостей? Кстати о кофе: похоже, мы его недооценивали — вон итальянец ради чашки капучино даже передумал совершать суицид. Позитивной и вкусной недели вам!
ВАЖНОЕ
Неожиданно: сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду, которая являлась действующим победителем всех крупнейших турниров — Олимпиады, ЧМ и Кубка мира. Бронзовые медали достались сборной России. Белорусы стали 13-ми. Словения и Италия покинули элитный дивизион. Их места займут Австрия и Южная Корея.
После ЧМ в белорусской федерации хоккея произошла кадровая рокировка: Игорь Рачковский объявил о своей отставке, новым главой федерации избран Семен Шапиро. «Сборная Беларуси на чемпионате мира заняла 13-е место. Это то место и тот уровень, на котором находится наш хоккей… Я не достиг тех целей и задач, которые передо мной стояли…», — пояснил свое решение Рачковский. Семен Шапиро после вступления в должность сразу же заявил, что сенсационных заявлений и резких кадровых решений от него ждать не стоит, но пообещал стране и президенту, что приложит все свои знания и усилия, чтобы поднять белорусский хоккей на более высокий уровень.
Несмотря на периодические обострения проблем с Россией, белорусские молокопереработчики показали самый внушительный вклад в рост экспорта — обогнали уже даже экспортеров оружия! Оказывается, мы стали поставлять много «молочки» еще и в Грузию, Китай, и Турцию.
В Минске открылась выставка вооружений MILEX-2017. Некоторые виды техники на ней представлены впервые. Вот здесь показываем вам пожарный танк, белорусский «разгонятель» акций протеста и другие машины, а здесь — новую белорусскую разработку, собственный пистолет калибра 9 мм.
Стало известно, что на этой неделе Верховная Рада Украины может проголосовать за введение визового режима с Россией. Будем следить.
ПОПУЛЯРНОЕ
Гомеле">Очень тяжелый, но важный текст: специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот Наталья Поспелова высказала свое мнение том, почему девочка, потерявшая двух мам, шагнула в окно в Гомеле. «По законам природы потеря матери ребенком до трех лет ведет к неминуемой гибели самого ребенка. Природа как бы говорит малышу: «Извини, детка. В мире все устроено очень просто: есть мама — будет жить ребенок. Нет мамы — нет ребенка. Упс, тебе не повезло».
А вот эта история должна вдохновить на трудовой подвиг тех, кто считает строительство дома своими руками авантюрой. Наш читатель Егор строит дом сам, практически не прибегая к услугам строителей — и только за деньги, отложенные из зарплаты. Говорит, потратил всего 30 тысяч долларов и скоро новоселье.
Красный галстук и значок, походы, игра в «Зарницу» и в резиночки — все это неотъемлемые составляющие советского пионерского детства. Правда, к атрибутам прошлого добавились гаджеты, модные прически, фенечки и даже маникюр с макияжем. Мы сходили на 95-летие пионерского движения, чтобы посмотреть, какие они — современные пионеры.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Новый герой нашего проекта «Легионеры» — 24-летний футболист сборной Армении и «Торпедо-БелАЗ» Камо Оганнисян. Настоящий патриот уверен: в Армении лучшие жены, самый вкусный шашлык и прочнейшие семейные ценности, а белорусам, говорит, следует больше радоваться жизни и возрождать родной язык, пока он не забыт.
Посмотрите, как мы переодевали главного дилетанта страны, ведущего одной из самых популярных программ о Беларуси «Падарожжа дылетанта» Юрия Жигамонта. Выбираем для него новый образ вместе!
Если у вас есть газон и вы тоже ежегодно идете войной против кротов — почитайте о том, как гуманитарий сражался с животным за траву. Драматическая история! Спойлер: высший разум победил.
Если вам кажется, что на работе у вас постоянные стрессы, посмотрите это видео — мы собрали кадры катания на семи аттракционах, которые входят в число самых страшных в мире. Даже только от просмотра дух захватывает! А теперь посмотрите вокруг: прекрасный коллектив, милые люди, тишина и спокойствие. Где же стрессы-то? Хорошей недели, и помните: все познается в сравнении.
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