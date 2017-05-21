Рокировка в хоккее, Комаровка, пионеры и борьба человека с кротом - все за выходные

Доброе утро!

Просыпайтесь, готовьте кофе и читайте наш обзор всего самого важного и интересного за выходные — в такую погоду вы же явно провели их на даче и без новостей? Кстати о кофе: похоже, мы его недооценивали — вон итальянец ради чашки капучино даже передумал совершать суицид . Позитивной и вкусной недели вам!





ВАЖНОЕ

Неожиданно: сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею , обыграв в финале Канаду, которая являлась действующим победителем всех крупнейших турниров — Олимпиады, ЧМ и Кубка мира. Бронзовые медали достались сборной России . Белорусы стали 13-ми. Словения и Италия покинули элитный дивизион. Их места займут Австрия и Южная Корея.





После ЧМ в белорусской федерации хоккея произошла кадровая рокировка : Игорь Рачковский объявил о своей отставке, новым главой федерации избран Семен Шапиро. «Сборная Беларуси на чемпионате мира заняла 13-е место. Это то место и тот уровень, на котором находится наш хоккей… Я не достиг тех целей и задач, которые передо мной стояли…», — пояснил свое решение Рачковский. Семен Шапиро после вступления в должность сразу же заявил , что сенсационных заявлений и резких кадровых решений от него ждать не стоит, но пообещал стране и президенту, что приложит все свои знания и усилия, чтобы поднять белорусский хоккей на более высокий уровень.

Несмотря на периодические обострения проблем с Россией, белорусские молокопереработчики показали самый внушительный вклад в рост экспорта — обогнали уже даже экспортеров оружия! Оказывается, мы стали поставлять много «молочки» еще и в Грузию, Китай, и Турцию.

В Минске открылась выставка вооружений MILEX-2017. Некоторые виды техники на ней представлены впервые. Вот здесь показываем вам пожарный танк, белорусский «разгонятель» акций протеста и другие машины, а здесь — новую белорусскую разработку, собственный пистолет калибра 9 мм.

Стало известно, что на этой неделе Верховная Рада Украины может проголосовать за введение визового режима с Россией. Будем следить.

ПОПУЛЯРНОЕ

Гомеле">Очень тяжелый, но важный текст: специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот Наталья Поспелова высказала свое мнение том, почему девочка, потерявшая двух мам, шагнула в окно в Гомеле. «По законам природы потеря матери ребенком до трех лет ведет к неминуемой гибели самого ребенка. Природа как бы говорит малышу: «Извини, детка. В мире все устроено очень просто: есть мама — будет жить ребенок. Нет мамы — нет ребенка. Упс, тебе не повезло».

У нас — очередной выпуск спецпроекта « День города », в котором TUT.BY рассказывает о том, что делает Минск именно таким, какой он есть. И в нем новые герои — известный всей стране Комаровский рынок и его продавцы-старожилы . А вот здесь можно почитать о том, как человек без опыта (практически простая белорусская #бабарая) создал и ведет очень душевный Instagram Комаровки . В субботу у рынка, кстати, был день рождения.





А вот эта история должна вдохновить на трудовой подвиг тех, кто считает строительство дома своими руками авантюрой. Наш читатель Егор строит дом сам, практически не прибегая к услугам строителей — и только за деньги, отложенные из зарплаты. Говорит, потратил всего 30 тысяч долларов и скоро новоселье.

Красный галстук и значок, походы, игра в «Зарницу» и в резиночки — все это неотъемлемые составляющие советского пионерского детства. Правда, к атрибутам прошлого добавились гаджеты, модные прически, фенечки и даже маникюр с макияжем. Мы сходили на 95-летие пионерского движения, чтобы посмотреть, какие они — современные пионеры .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Новый герой нашего проекта «Легионеры» — 24-летний футболист сборной Армении и «Торпедо-БелАЗ» Камо Оганнисян . Настоящий патриот уверен: в Армении лучшие жены, самый вкусный шашлык и прочнейшие семейные ценности, а белорусам, говорит, следует больше радоваться жизни и возрождать родной язык, пока он не забыт.

Посмотрите, как мы переодевали главного дилетанта страны, ведущего одной из самых популярных программ о Беларуси «Падарожжа дылетанта» Юрия Жигамонта. Выбираем для него новый образ вместе !

Если у вас есть газон и вы тоже ежегодно идете войной против кротов — почитайте о том, как гуманитарий сражался с животным за траву. Драматическая история! Спойлер: высший разум победил.





В субботу во всем мире прошла акция «Ночь музеев». В этот день более 90 белорусских галерей работали дольше обычного: некоторые музеи продлили время работы до полуночи или даже до утра. AFISHA.TUT.BY заглянула в наш Национальный художественный и пообщалась с его посетителями . Они, кстати, думают, что стоит стыдить тех, кто не приходит в музей даже на «Ночь» и вообще никогда.

Все новости субботы, 20 мая

Все новости воскресенья, 21 мая

Если вам кажется, что на работе у вас постоянные стрессы, посмотрите это видео — мы собрали кадры катания на семи аттракционах, которые входят в число самых страшных в мире. Даже только от просмотра дух захватывает! А теперь посмотрите вокруг: прекрасный коллектив, милые люди, тишина и спокойствие. Где же стрессы-то? Хорошей недели, и помните: все познается в сравнении.

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