Картина выходных: MILEX-2017, вальс бронетранспортеров, девиз Евроигр-2019 и чем удивляла ночь музеев

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 мая

Первые многоэтажные дома с преобразованием электроэнергии в тепловую построят в Беларуси в 2018 году , сообщил на открытии энергоэффективного дома второго поколения в Гродно заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Бронетранспортеры станцевали вальс на открытии MILEX-2017. Белорусские парашютисты сложили звезду в небе .

РЕПОРТАЖ: Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 в "Минск-Арене". Пистолет белорусской разработки представлен на MILEX-2017 . На выставке также представили новую форму для силовых ведомств .

Реактивная система "Адунок" представлена на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017. Также на MILEX-2017 представлен самоходный роботизированный противотанковый комплекс "Богомол" . Боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолет показали на MILEX-2017 .

Беларусь занимает 18 место в мире в списке крупнейших экспортеров основных видов вооружения , сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев. По его словам, Беларусь к концу года разработает собственный макет ЗРК средней дальности . Беларусь будет представлена на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 , который пройдет 18-23 июля в подмосковном Жуковском, сообщил Сергей Гурулев.

Россия считает перспективным создание в Беларуси сервисных технических центров (СТЦ) по обслуживанию вооружения , военной и специальной техники, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Предприятие "АГАТ-системы управления" заключило контракт с заказчиком из ОАЭ .

РЕПОРТАЖ: В армию на три дня, или "Противостояние" финансистов и айтишников на полигоне под Брестом .

ФОТОРЕПОРТАЖ: Как проходила ночь музеев в Минске. А также ночь музеев во Дворце Румянцевых и Паскевичей .

ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Чытаем па-беларуску" прошла в БГУ .

РЕПОРТАЖ: Книги бывают разные: летающие, войлочные, вязаные, или Что интересного на фестивале "Город и Книги" .

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник искусств "Музы Несвижа-2017" .

ЕОК утвердил сроки проведения Евроигр-2019 в Минске . Открытие спортивного форума состоится на минском стадионе "Динамо" 20 июня. Предстоящие II Европейские игры 2019 года в Минске пройдут под девизом "Bright you" ("Яркий ты"), сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Председателем ассоциации "Федерация хоккея Беларуси" избран председатель Миноблисполкома Семен Шапиро . Новый председатель ФХБ подчеркнул, что получение права проведения чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге - огромная победа. Фанатская деревня на чемпионате по хоккею 2014 года в Минске была лучшей в истории чемпионатов . Такое мнение высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Российские хоккеисты второй раз подряд завоевали бронзу чемпионата мира.

Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко завоевали серебряные медали чемпионата России .

Белорус Юрий Рыбак завоевал титул чемпиона Европы по самбо . Белоруска Татьяна Мацко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по самбо .

Пять медалей завоевали в заключительный день международного турнира "Гран-при Минска" белорусские велогонщики .

Восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская возглавила Белорусскую федерацию велоспорта .

Копию иконы "Алтарница" со святой горы Афон принесли в дар Гродненскому Свято-Рождество-Богородичному женскому православному ставропигиальному монастырю , сообщила его настоятельница игумения Гавриила.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 мая

В Минской городской ратуше в рамках заседания Бюро Конференции региональных и местных органов власти Восточного партнерства (CORLEAP) состоится встреча председателя Минского городского Совета депутатов Василия Панасюка с представителями структур Евросоюза и членами Бюро. Начало в 15.50.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Подготовка к летнему сезону пляжей и мест массового отдыха. Санитарно-гигиеническое состояние водоемов и прибрежных зон".

В конференц-зале Национальной библиотеки Беларуси (Минск, проспект Независимости, 116) состоится церемония открытия XXIII Международных Кирилло-Мефодиевских чтений. Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 мая

Международный день по искоренению акушерских свищей. Памятная дата ООН. Акушерский свищ представляет собой тяжелейшую послеродовую травму. Искоренение акушерских свищей является одной из глобальных проблем в сфере здравоохранения.

110 лет назад родился Межевич Владимир Наумович, белорусский писатель, журналист. С 1929 года работал в газете "Звязда", с 1934 года был белорусским корреспондентом газеты "Известия". В 1956-67 гг. сотрудник журналов "Вожык", "Вяселка", "Бярозка". Автор книг очерков и повестей "Лесные находки", "Земляки", "Они были первыми" и др. В 1937 г. арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1955 г. Умер в 1982 г.

75 лет назад родился Ренанский Александр Леонидович, белорусский композитор, педагог, культуролог. В 1973-93 гг. композитор и музыкальный руководитель Государственного русского драматического театра им.М.Горького. Автор музыки к спектаклям "Макбет" У.Шекспира, "Последняя инстанция" Н. Матуковского и др.

310 лет назад родился Карл Линней, шведский естествоиспытатель и натуралист, создатель системы классификации животного и растительного мира. Умер в 1778 г.

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