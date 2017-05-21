|
Картина выходных: MILEX-2017, вальс бронетранспортеров, девиз Евроигр-2019 и чем удивляла ночь музеев
22.05.2017 07:28 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 20-21 мая
РЕПОРТАЖ:
РЕПОРТАЖ: В армию на три дня, или
ФОТОРЕПОРТАЖ:
ФОТОРЕПОРТАЖ:
РЕПОРТАЖ: Книги бывают разные: летающие, войлочные, вязаные, или
ФОТОРЕПОРТАЖ:
Футболисты московского
Белорус
Восьмикратная чемпионка мира
СЕГОДНЯ
Анонсы на 22 мая
В Минской городской ратуше в рамках заседания Бюро Конференции региональных и местных органов власти Восточного партнерства (CORLEAP) состоится встреча председателя Минского городского Совета депутатов Василия Панасюка с представителями структур Евросоюза и членами Бюро. Начало в 15.50.
В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Подготовка к летнему сезону пляжей и мест массового отдыха. Санитарно-гигиеническое состояние водоемов и прибрежных зон".
В конференц-зале Национальной библиотеки Беларуси (Минск, проспект Независимости, 116) состоится церемония открытия XXIII Международных Кирилло-Мефодиевских чтений. Начало в 15.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 23 мая
Международный день по искоренению акушерских свищей. Памятная дата ООН. Акушерский свищ представляет собой тяжелейшую послеродовую травму. Искоренение акушерских свищей является одной из глобальных проблем в сфере здравоохранения.
110 лет назад родился Межевич Владимир Наумович, белорусский писатель, журналист. С 1929 года работал в газете "Звязда", с 1934 года был белорусским корреспондентом газеты "Известия". В 1956-67 гг. сотрудник журналов "Вожык", "Вяселка", "Бярозка". Автор книг очерков и повестей "Лесные находки", "Земляки", "Они были первыми" и др. В 1937 г. арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1955 г. Умер в 1982 г.
75 лет назад родился Ренанский Александр Леонидович, белорусский композитор, педагог, культуролог. В 1973-93 гг. композитор и музыкальный руководитель Государственного русского драматического театра им.М.Горького. Автор музыки к спектаклям "Макбет" У.Шекспира, "Последняя инстанция" Н. Матуковского и др.
310 лет назад родился Карл Линней, шведский естествоиспытатель и натуралист, создатель системы классификации животного и растительного мира. Умер в 1778 г.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина выходных: MILEX-2017, вальс бронетранспортеров, девиз Евроигр-2019 и чем удивляла ночь музеев
ВЧЕРАКартина выходных. 20-21 маяПервые многоэтажные дома с преобразованием электроэнергии в тепловую построят в Беларуси в 2018 году, сообщил на открытии...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии