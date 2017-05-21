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Почти лето. Погода в Витебске на неделю
22.05.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by
В конце мая в Витебске и области будет вполне комфортная, почти летняя погода,
В понедельник и вторник днем столбик термометра поднимется до +19°С. Без осадков.
В среду, 24 мая, днем до +15°С. Возможны дождь, гроза.
В четверг ночью до +7 °С, днем воздух прогреется до +18°С. Ясно, без осадков.
Такая же погода сохранится и в пятницу, 26 мая.
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В конце мая в Витебске и области будет вполне комфортная, почти летняя погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.
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