Почти лето. Погода в Витебске на неделю

В конце мая в Витебске и области будет вполне комфортная, почти летняя погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В понедельник и вторник днем столбик термометра поднимется до +19°С. Без осадков.

В среду, 24 мая, днем до +15°С. Возможны дождь, гроза.

В четверг ночью до +7 °С, днем воздух прогреется до +18°С. Ясно, без осадков.

Такая же погода сохранится и в пятницу, 26 мая.

Погода в Витебске и области

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