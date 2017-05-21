Специалисты устанавливают причину пожара на бывшем пивзаводе в Гродно

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Причина пожара в здании бывшего пивзавода в Гродно, в результате которого были уничтожены помещения на третьем этаже, устанавливается, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.

Огонь в здании по улице Заводской в Гродно вспыхнул днем в воскресенье, 21 мая. Очевидцы сообщили спасателям о ЧП около 16:00. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через три минуты — горела кровля трехэтажного неэксплуатируемого строения бывшего пивоваренного завода. Огонь уничтожил кровли на всей площади здания, а также помещения на последнем этаже. Пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был ликвидирован спустя два часа.

"Причина устанавливается", — проинформировали в МЧС.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Среди версий случившегося — поджог.