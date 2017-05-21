МИНСК, 22 мая — Sputnik. Третий сезон культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс" вышел на экраны в ночь с воскресенья на понедельник по минскому времени.

Первый сезон сериала Линча "Твин Пикс" вышел на экраны в 1990-м и сразу завоевал большую аудиторию фанатов, а также признание критики: сага получила "Золотой глобус" как лучший драматический сериал и ряд иных наград. Вскоре вышел и второй сезон, однако третьего поклонникам режиссера пришлось ждать почти 25 лет.

Новый "Твин Пикс" вышел ночью с воскресенье на понедельник по минскому времени, на многочисленных "пиратских" сайтах первую серию уже успели перевести фанаты. Как и американские зрители, фанаты Линча на постсоветском пространстве довольны продолжением истории и активно обсуждают новый сезон.

кто сегодня смотрит твин пикс и радуется жизни, тот я — кристина сергеевна (@CTrubnikova) 22 мая 2017 г.

Мировые телевизионные и кинокритики уже поделились первыми впечатлениями от нового творения Линча: большинство оценило третий сезон "Твин Пикса" высоко — эксперты признают, что режиссеру удалось не быть вторичным к самому себе, а также он смог создать атмосферу напряжения на телеэкранах.

твин пикс пока гораздо больше похож на поздние фильмы линча, чем на твин пикс — IVAN (@ivanye_official) 22 мая 2017 г.

В новом сезоне "Твин Пикса" зрителей ждет не только возвращение в маленький городок на окраине Америки, но и полюбившиеся по прошлым сезонам актеры — например, Кайл Маклахлен. Появятся и новые герои — в исполнении Джима Белуши, Наоми Уоттс и других. А вот сюжет сериала до последнего держат в секрете.

Белорусские зрители смогут легально смотреть новый сезон "Твин Пикса" в эфире телеканала "ТВ 3", который купил права на сериал и транслируется в Беларуси.