ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фанаты счастливы: вышел новый сезон "Твин Пикса"

22.05.2017 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Третий сезон культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс" вышел на экраны в ночь с воскресенья на понедельник по минскому времени.

Фанаты счастливы: вышел новый сезон "Твин Пикса"
© Фото: телеканал HBO
Самые ожидаемые сериалы 2017-го: от "Твин Пикса" до "Игры престолов"

Первый сезон сериала Линча "Твин Пикс" вышел на экраны в 1990-м и сразу завоевал большую аудиторию фанатов, а также признание критики: сага получила "Золотой глобус" как лучший драматический сериал и ряд иных наград. Вскоре вышел и второй сезон, однако третьего поклонникам режиссера пришлось ждать почти 25 лет.

Новый "Твин Пикс" вышел ночью с воскресенье на понедельник по минскому времени, на многочисленных "пиратских" сайтах первую серию уже успели перевести фанаты. Как и американские зрители, фанаты Линча на постсоветском пространстве довольны продолжением истории и активно обсуждают новый сезон.

Мировые телевизионные и кинокритики уже поделились первыми впечатлениями от нового творения Линча: большинство оценило третий сезон "Твин Пикса" высоко — эксперты признают, что режиссеру удалось не быть вторичным к самому себе, а также он смог создать атмосферу напряжения на телеэкранах.

В новом сезоне "Твин Пикса" зрителей ждет не только возвращение в маленький городок на окраине Америки, но и полюбившиеся по прошлым сезонам актеры — например, Кайл Маклахлен. Появятся и новые герои — в исполнении Джима Белуши, Наоми Уоттс и других. А вот сюжет сериала до последнего держат в секрете.

Белорусские зрители смогут легально смотреть новый сезон "Твин Пикса" в эфире телеканала "ТВ 3", который купил права на сериал и транслируется в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телевизионные и телекритики уже успели высоко оценить новый сезон легендарного телесериала - как и первые зрители.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Специалисты устанавливают причину пожара на бывшем пивзаводе в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика