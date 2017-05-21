То дождь, то солнце. Погода в Могилеве на неделю

Погода в Могилеве на неделе будет теплой и, в основном, солнечной. Однако к выходным прогнозируют небольшое похолодание. По предварительным данным, к воскресенью столбик термометра упадет на 10 градусов по сравнению с понедельником. В отдельные дни ожидаются порывистый ветер, дождь.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 22 мая, днем будет максимум +19°С, переменная облачность.

Вторник также будет, в основном, солнечным и более теплым, до +21°С днем. Около полудня возможен порывистый ветер.

В среду, 24 мая, температура начнет падать, будет не более +15°С. Прогнозируют дождь, грозу.

25 мая столбик термометра снова поползет вверх — до +19°С. Будет солнечно, практически безветренно.

В пятницу днем погода снова грозится быть дождливой, с порывистым ветром. Максимальная температура воздуха составит +16°С.