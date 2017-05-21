ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

То дождь, то солнце. Погода в Могилеве на неделю

22.05.2017 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Погода в Могилеве на неделе будет теплой и, в основном, солнечной. Однако к выходным прогнозируют небольшое похолодание. По предварительным данным, к воскресенью столбик термометра упадет на 10 градусов по сравнению с понедельником. В отдельные дни ожидаются порывистый ветер, дождь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 22 мая, днем будет максимум +19°С, переменная облачность.

Вторник также будет, в основном, солнечным и более теплым, до +21°С днем. Около полудня возможен порывистый ветер.

В среду, 24 мая, температура начнет падать, будет не более +15°С. Прогнозируют дождь, грозу.

25 мая столбик термометра снова поползет вверх — до +19°С. Будет солнечно, практически безветренно.

В пятницу днем погода снова грозится быть дождливой, с порывистым ветром. Максимальная температура воздуха составит +16°С.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пара-тройка дней будут ветренными.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Фанаты счастливы: вышел новый сезон "Твин Пикса"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика