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Начальника отдела "Минскэнерго" задержали за взятку

22.05.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

17 мая этого года начальник отдела получил взятку от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере 500 долларов США.

«Незаконное денежное вознаграждение подозреваемому предназначалось за дачу обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам, об организации победы данного общества в двух процедурах закупок, проводимых РУП „Минскэнерго“, и, как следствие, заключение с ним договора поставки», — рассказал представитель Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

Следствие проверяет информацию о причастности начальника отдела к совершению других противоправных поступков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие проверяет информацию о причастности начальника отдела к совершению других противоправных поступков.

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