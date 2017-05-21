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Начальника отдела "Минскэнерго" задержали за взятку
22.05.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго». Об этом
17 мая этого года начальник отдела получил взятку от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере 500 долларов США.
«Незаконное денежное вознаграждение подозреваемому предназначалось за дачу обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам, об организации победы данного общества в двух процедурах закупок, проводимых РУП „Минскэнерго“, и, как следствие, заключение с ним договора поставки», — рассказал представитель Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
Следствие проверяет информацию о причастности начальника отдела к совершению других противоправных поступков.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следствие проверяет информацию о причастности начальника отдела к совершению других противоправных поступков.
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