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ГАИ призывает водителей к аккуратной езде во дворах во время летних каникул

22.05.2017 10:40 — Новости Общества | БелТА  
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ГАИ призывает водителей к аккуратной езде во дворах во время летних каникул
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей к аккуратной езде во дворах в период летних каникул, рассказала корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района ГУВД Мингорисполкома Любовь Трепашко.

По ее словам, в теплый период значительно возрастает риск ДТП с детьми. Так, 21 мая около 18.00 во дворе дома по ул.Рафиева, 88 в Минске произошел наезд на ребенка. Водитель 1968 года рождения на легковом автомобиле "Ситроен Ксара" двигался по дворовой территории и сбил велосипедиста, 7-летнего мальчика. Ребенок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

"С наступлением благоприятных погодных условий и приближением летних каникул ГАИ обращается к водителям с просьбой строго соблюдать скоростные режимы при движении во дворах. Родителям инспекторы настоятельно рекомендуют ежедневно повторять основы ПДД с детьми и внимательно следить за тем, где они гуляют", - отметила Любовь Трепашко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"С наступлением благоприятных погодных условий и приближением летних каникул ГАИ обращается к водителям с просьбой строго соблюдать скоростные режимы при...

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