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На неделе синоптики обещают дождь, солнце и температуру в пределах нормы

22.05.2017 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Умеренно-теплая и неустойчивая погода ожидается на этой неделе по республике. Теплее будет по юго-западу, прохладнее — по северо-востоку страны. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, 23 мая, ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно по югу республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура ночью +6 +13°С, днем +18 +23°С, по югу до +25°С.

В среду в отдельных районах страны, а днем по Витебской, Гомельской, Могилевской областям на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-востоку республики грозы. Температура ночью +6 +13°С, днем +17 +23°С, по северу +15 +16°С.

25 мая в отдельных районах страны кратковременные дожди, по юго-востоку грозы. Температура ночью от +5°С на северо-западе до +13°С на юго-востоке страны, днем +16 +23°С.

В пятницу погоду будет определять атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет дожди уже на большую часть территории страны, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +5 +12°С, днем +13 +20°С.

В выходные ожидается преимущественно без осадков. Средняя температура воздуха в третьей декаде мая по Беларуси ожидается около климатической нормы (норма +14 +16°С).

 
 
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Средняя температура воздуха в третьей декаде мая по Беларуси ожидается около климатической нормы (норма +14 +16°С).

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