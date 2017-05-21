Оконный профиль Salamander Streamline — детали решают все*

Понять, зачем окнам профиль премиум-классатак же сложно, как и скрыть удовлетворение его качеством.

На что смотрит покупатель, выбирая, к примеру,автомобиль, мобильный телефон или бытовую технику? Скорее всего, на марку производителя и технические характеристики — насколько они отвечают собственным потребностями представлениям о надежности,безопасности. И это логично.

Кому-то нужна недорогая машина «на ходу», чтобы летомездить на дачу, а для кого-то модель в топовой комплектации смощным двигателем, надежной подвеской и комфортным салоном — личная безопасность и как минимум подтверждение собственного статуса.

Похожая ситуация с выбором окон. То, что будет оптимальным для дачи или балкона, не подходит для дома или коттеджа, гдеважно обеспечить высокое качество теплосбережения и достаточный уровень безопасности. А как понять, соответствуют ли те или иные окна вашим требованиям? Обратить внимание нужно, главным образом, на свойства оконного профиля — именно он отвечает за наиболее важные параметры оконной системы.

ВЫБЕРИТЕ УДАЧНЫЙ ПРОФИЛЬ С ПЕРВОГО РАЗА

Вам нужны новые окна для вашего уютного дома или респектабельного коттеджа? Оконный профиль Salamander Streamline создан в лучших немецких традициях, где возведены в культ надежность, точность и безграничная любовь к комфорту.

Почему Salamander Streamline?

1. Высокие параметры тепло- и звукоизоляции, которые обеспечивают 5 камер профиля с увеличенной монтажной шириной 76 мм, толщиной стеклопакета до 46 мм и двумя контурами уплотнения. Кроме того, эти качества гарантируют надежную защиту от взлома —все, что необходимо для ощущения комфорта и безопасности.

2. Надежность и прочность. Равномерное цельное армированиев раме и створке, толщина наружных стенок 3 мм и усиливающие приливы в стенке рамы на месте крепления фурнитурных петель дают стабильность оконной конструкции, а также надежность крепления элементов фурнитуры. Гарантийный срок на профиль от завода-изготовителя — 50 лет.

3. Стильный дизайн. Плавные линии дизайна отражают не только совершенство визуального образа окна, но и применяемых в производстве современных технологий. Возможность установки скругленного штапика придает элегантность и утонченность всей конструкции при сохранении монтажной ширины.

4. Эстетика и комфорт. Даже когда окно находится в режиме проветривания во время дождя или снега, в комнате будет чистои комфортно —фальц с двойным уклоном в раме обеспечивает максимальный отвод влаги и препятствует образованию конденсата. Качественный компонентный состав пластика отталкивает загрязнени яс поверхности и способствует легкому уходу.

5. Экологически чистый ПВХ. Уникальная рецептура производства 100% безопасного пластика без солей свинца.

Действительно, детали решают если не все, то очень многое! Продуманный до мелочей профиль Salamander Streamline позволит вам ощущать себя в полной гармонии с окружающей обстановкой. Вот почему так важно при выборе окон уделить особое внимание виду профильной системы.

ПОЧЕМУ ЗАКАЗАТЬ ОКНА ИЗ SALAMANDER STREAMLINE НУЖНО В КОМПАНИИ ОКНАГРАД ?

- Республиканский производитель с филиалами более чем в 80 городах по всей Беларуси.

- Компании доверяют многие —более 38 800 довольных клиентов.

- Предоставляется 5 лет гарантии и постгарантийное сервисное обслуживание.

- Изготовление и установка любого объема окон без перерыва в оптимальные сроки.

- Монтаж изделий выполняется под ключ, с установкой пластиковых откосов.

- Профессиональный подбор комплектации с учетом потребностей клиента, индивидуальные решения для декора: 40 цветов ламинации, 6 видов ручек MACO, 6 вариантов стекол разных оттенков и интенсивности тонировки, шпросы.

- Осуществляется бесплатный замер и доставка окон в ближайшие от филиала населенные пункты, выезд в районы.

СКИДКИ 40% НА ПРОФИЛЬ SALAMANDER STREAMLINE!

Внимание! Только до 15 июнядля наших клиентовскидки 40% на профиль Salamander Streamline! Оплата заказа производится в 2 этапа. Именно сейчас вы можете выбратьтеплые окна из надежного профиля немецкой марки — и получить одну из самых больших скидок. Это действительно выгодное предложение—соглашайтесь сейчас: количество изделий ограниченно!

Заказать ЗАМЕР БЕСПЛАТНО и получить СКИДКУ40%!

г. Минск, ул. Кальварийская, 1, оф. 401,

ст. м. Фрунзенская,

Тел. 8 (017) 396-18-18

МТС +375-33-635-90-00

Velcom +375-29-635-90-00

E-mail: info@oknagrad.by

Адреса и телефоны офисов компании в 80 городах Республики Беларусь.

УНП 390518235

*на правах рекламы

1011 В блог