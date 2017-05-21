Заявки на конкурс проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли принимаются до 31 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый республиканский конкурс проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли объявлен в Беларуси. Такая информация размещена на сайте концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.

К участию приглашаются студенты вузов и колледжей, дизайнеры мебельных салонов и конструкторы мебельных предприятий Беларуси. Проявить себя дизайнеры смогут в трех номинациях: "Креативный проект", "Конструкторское решение" и "Выбор производителя".

На конкурс представляются нереализованные дизайнерские проекты в области мебельной отрасли: кухонный гарнитур, обеденная группа, кабинет, детская и подростковая мебель, мебель для гостиной, мебель для спальни, мебель для общественных зданий, уличная мебель.

Конкурс проходит с 2 мая по 16 сентября 2017 года.

Главными целями конкурса являются стимулирование творческой деятельности дизайнеров, конструкторов и технологов мебельной отрасли Беларуси, содействие обновлению и расширению ассортимента мебели белорусских производителей, повышению художественно-конструкторского уровня, качества и конкурентоспособности изделий на внутреннем и мировом рынках, внедрению новых материалов и прогрессивных технологий в отечественное мебельное производство. Данный конкурс поможет выявить лучшие дизайнерские проекты для промышленного производства мебели и в дальнейшем внедрить их в производство.

Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку установленной формы в оргкомитет конкурса до 31 мая по электронной почте: ps@bellesbumprom.by. Материалы, оформленные в соответствии с требованиями положения о конкурсе, будут приниматься до 28 июля по e-mail: ps@bellesbumprom.by либо по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 16 (концерн "Беллесбумпром").

Представленные на конкурс материалы будут рассматриваться жюри в период с 1 по 25 августа. В состав жюри конкурса войдут представители организаторов, профессиональные дизайнеры, конструкторы и технологи мебельного производства.

Презентация конкурсных работ, подведение итогов и церемония награждения победителей состоятся на 24-й международной специализированной выставке-ярмарке "Мебель-2017", которая пройдет в Минске с 13 по 16 сентября. Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями. Кроме того, их проекты могут быть внедрены в промышленное производство мебельных предприятий Беларуси.

Конкурс посвящен Году науки. Организаторами выступили концерн "Беллесбумпром", Белорусский государственный технологический университет и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.-0-