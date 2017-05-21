22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая неустойчивая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"Ожидается умеренно теплая и неустойчивая погода. Теплее будет по юго-западу, немного свежее - по северо-востоку страны. Чередуясь, погоду будут определять атмосферные фронты то с Западной Европы, то с севера. Средняя температура воздуха в третьей декаде мая по Беларуси ожидается около климатической нормы (норма - 14-16 градусов)", - рассказал синоптик.

Во вторник ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно по югу ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 18-23 градуса, по югу - до плюс 25.

В среду в отдельных районах страны, а днем по Витебской, Гомельской, Могилевской областям пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку ожидаются грозы. Ночью будет 6-13 выше нуля, днем - 17-23, по северу - 15-16 градусов тепла.

В четверг в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, по юго-востоку ожидаются грозы. Ночью прогнозируется от плюс 5 на северо-западе до плюс 13 на юго-востоке страны, днем - 16-23 тепла.

В пятницу погоду будет определять атмосферный фронт с Западной Европы, он принесет дожди уже на большую часть территории страны, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12, днем - 13-20 градусов тепла.

В выходные дни будет преимущественно без осадков, лишь в субботу по востоку, а в воскресенье по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В субботу, 27 мая, ночью будет 3-10 градусов выше нуля. Днем - 16-22, в восточных районах - плюс 13-15. В воскресенье, 28 мая, ночью будет 3-10 выше нуля. Днем прогнозируется 16-22 градуса, в северо-восточных районах - плюс 13-15, по западу - 23-26 градусов.-0-

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