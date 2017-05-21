30-летнему Евгению Полторжицкому изменена мера пресечения — сейчас он находится под домашним арестом. До этого момента фигурант дела о «Белом легионе» содержался в СИЗО КГБ. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото со страницы в Facebook пользователя Евгений Полторжицкий

Меру пресечения изменили вечером 19 мая, в минувшую пятницу. Таким образом, мужчина провел в изоляторе два месяца.

Евгению Полторжицкому было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки). А позже — еще и по ст. 287 (Создание незаконного вооруженного формирования).

По информации правозащитников, в следственных изоляторах остаются еще 16 обвиняемых по статье о массовых беспорядках. Из них только один человек, активист социал-демократической партии Сергей Кунцевич, не является фигурантом возбужденного позже еще одного дела о вооруженном формировании.

Напомним, о Евгении Полторжицком стало известно из сюжета телеканала ОНТ. Сообщалось, что этот человек указал на схрон арсенала «Белого легиона» в Столбцовском районе, где нашли куски арматуры, взрывные устройства и запалы к ним.

О самом мужчине известно, что он историк по образованию и мерчандайзер по профессии, знаком с некоторыми фигурантами дела.