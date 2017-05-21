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Еще один из фигурантов дела "Белого легиона" отпущен из СИЗО под домашний арест
22.05.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by
30-летнему Евгению Полторжицкому изменена мера пресечения — сейчас он находится под домашним арестом. До этого момента фигурант дела о «Белом легионе» содержался в СИЗО КГБ. Об этом
Меру пресечения изменили вечером 19 мая, в минувшую пятницу. Таким образом, мужчина провел в изоляторе два месяца.
Евгению Полторжицкому было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки). А позже — еще и по ст. 287 (Создание незаконного вооруженного формирования).
По информации правозащитников, в следственных изоляторах остаются еще 16 обвиняемых по статье о массовых беспорядках. Из них только один человек, активист социал-демократической партии Сергей Кунцевич, не является фигурантом возбужденного позже еще одного дела о вооруженном формировании.
Напомним, о Евгении Полторжицком стало известно из сюжета телеканала ОНТ. Сообщалось, что этот человек
О самом мужчине известно, что он
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Ранее сообщалось, что этот человек указал на схрон арсенала "Белого легиона" в Столбцовском районе.
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