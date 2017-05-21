Автор: Юлия ФАРТУХ.

«Мама, подари нам братика!..» С этой фразы началась новая страница в жизни семьи Говорковых из деревни Ольшаники Круглянского района. Слова, которые слышат многие родители, но либо отшучиваются, либо отмахиваются, а то и вовсе злятся по этому поводу, супруги Галина Николаевна и Иван Иванович восприняли как повод к действию. В 2004 году они взяли на воспитание из приюта первых детей – 9-летнего Артема и 7-летнего Романа…





«Женская» семья

Галина и Иван были знакомы еще со школы. Правда, «шапочно» – он был на пару лет старше. Первой их настоящей встречей стал день рождения одноклассницы Галины, куда пригласили и Ивана. «Я тогда в какой-то момент почувствовала – мое, – вспоминает Галина Николаевна. – Но наши пути на несколько лет разошлись. Я окончила школу, получила специальность, устроилась в хозяйство ветеринарным фельдшером. Ваня отслужил в армии и тоже пришел в колхоз – водителем».

А спустя год молодые люди зарегистрировали отношения и вместе идут по жизни уже более четверти века. Их старшая дочь Анна сегодня учится на заочном в университете, работает воспитателем в детском саду и воспитывает маленькую Василису. Средняя дочь Татьяна заканчивает в Могилеве химико-технологический колледж и намерена поступать в университет. Самая младшая Дарья – в выпускном классе школы, хочет стать фармацевтом.

Небольшая разница в возрасте сказалась на взаимоотношениях сестер. С раннего детства они были очень дружны, помогали друг другу словом и делом, делились секретами. А потом их девчачью компанию разбавил мальчишка – двоюродный брат. По стечению обстоятельств мальчик долгое время жил в этой семье. Девчонки настолько прикипели к нему душой, что, когда пришло время расставаться, переживали разлуку очень тяжело. Но именно с того момента все чаще стали просить родителей «подарить им братика».

– Наша семья – достаточно обеспеченная, девочки практически ни в чем не нуждались. Но счастье ведь не в деньгах, согласитесь… Семья, по сути, была «женской». Девчонки первые на это указали, – не то в шутку, не то всерьез говорит Галина Николаевна. – А еще появились телевизионные передачи, в которых рассказывалось о непростой судьбе детей-сирот. Мы всей семьей смотрели их с тяжелым сердцем. Все это, наверное, стало первым шагом к переменам.

«Я давно хотел тебе это предложить»

Над тем, чтобы взять на воспитание в семью ребенка, Галина Николаевна стала задумываться все чаще. Да, было страшно – ведь очень высока ответственность. Но было самое главное, то, что способно побороть любые опасения и преодолеть возникающие преграды – огромное желание. Желание сделать счастливым хотя бы одного обделенного материнской любовью и заботой ребенка. Своими размышлениями женщина, наконец, решилась поделиться с мужем: «Ваня, давай возьмем ребенка из приюта». На что он ответил: «Я давно хотел тебе это предложить». Больше они к этому разговору не возвращались.

А в 2004 году в их семье появилось сразу двое мальчишек. Увидев Артема, будущие приемные родители решили сразу: забираем! Но здесь же, в приюте, у мальчика был младший братик Ромка. Галина Николаевна с супругом решили не «разбивать» родственных уз и увезли в Ольшаники двоих ребят. Чувства и эмоции родных дочерей словами передать невозможно. Мальчишек сразу приняли как родных. Началась новая жизнь – и для взрослых, и для детей. Родители постигали азы психологии общения с детьми с непростой судьбой, дети учились строить отношения, дружить, доверять и заботиться друг о друге.

А потом в приемную семью Говорковых пришел двухлетний Матвей – маленький, худенький, неопрятный. «Я плакала, когда увидела его впервые, – и сегодня с дрожью в голосе вспоминает Галина Николаевна. – Мама от него отказалась, какое-то время он то у бабушки, то у тети был, но и им, видимо, оказался не нужен. Когда мы первый раз сели за обеденный стол, Матвейка сказал: «Дайте хлебушка!» Смотреть на то, как малыш его ел, нам всем было нелегко – ком стоял в горле».

Через год в семью взяли старшую сестричку Матвея – Ульянку. А потом детей усыновили. Какое-то время Говорковы поддерживали связь с их новыми родителями. Потом поняли: малышам хорошо в этой семье, и на душе стало спокойно.

«Многие детки, которые оказываются у нас, – это те, от кого родители отказались из-за злоупотребления спиртным. Общество привыкло их осуждать, но я рада, что видела и тех мам, для которых ребенок в итоге оказывается дороже спиртного и беззаботной жизни, – признается Галина Николаевна. – Как это произошло с мамой троих деток, которые полгода провели в нашей семье. Когда ребята к нам попали, их мама была в ЛТП. Выйдя оттуда, женщина, видимо, пересмотрела свою жизнь и решила что-то в ней изменить. Восстановилась в правах, ей вернули детей. С того момента прошло уже больше года, но мы поддерживаем связь. И очень рады, что все в этой семье наладилось, что малыши вернулись к самому родному и близкому человеку».





«Медовый месяц» и противостояние

«Когда дети оказываются в приемной семье (где они находятся до того момента, пока их не усыновят, либо пока биологические родители не восстановятся в правах, либо до совершеннолетия), начинается так называемый «медовый месяц». Они стараются показаться нам, родителям, самыми лучшими, добрыми, умными, необыкновенными, – с улыбкой говорит Галина Николаевна. – А потом наступает время демонстрировать истинный характер. У каждого он, конечно, свой. Часто непростой. Но мы все вместе учимся разрешать возникающие споры. С ребенком нужно говорить! Бывает, задаешь ему один, второй вопрос, а он молчит и молчит, и ты не понимаешь, в чем дело. Но как только ребенок начал отвечать, радуешься первой победе, ведь контакт установлен, и проблему решить становится гораздо проще».

Говорковы признаются: приемных детей нужно многому учить. Сначала доверию, доброте. Ведь они, как ежики, с опаской воспринимают любой поступок, любую реплику окружающих. Они привыкли бороться за жизнь, главный принцип – выжить любой ценой. Отсюда дополнительные сложности в поведении – проскальзывают нотки приспособленчества, а порой и иждивенческого подхода к жизни. Кражи – еще один острый вопрос, который часто встает в приемных семьях. А свобода? Самостоятельная жизнь? Личные деньги? Как не дать соблазнам взять верх, как не допустить того, чтобы ребенок пошел по «скользкой дорожке»? Обо всех этих «воспитательных тонкостях» приемные родители из Круглянского района думают каждый день. Вместе с тем они уверены: все проблемы решаемы. Главное, любить детей, стараться вникать в их проблемы и помогать в их решении. Да, еще Говорковы никогда не остаются один на один со своими проблемами. На помощь всегда готовы прийти педагоги школы, специалисты районного отдела образования и социально-педагогического центра.

Использовать любую возможность

«Мама, может, тебе отдохнуть?» – как-то задала вопрос старшая дочь Анна, видя, насколько это тяжелая работа – воспитание детей. Но Галина Николаевна твердо отвечает и сегодня: «Нет. Я уже не представляю себя дома одну. Дома должен быть шум-гам-крик и детские голоса. Тогда это жизнь. Настоящая! Да, это сложно. Но это того стоит. Если в наших силах подарить счастье детям, эту возможность нужно использовать».

В этой семье все стараются делать вместе – вместе проводят досуг, трудятся, радуются новым успехам, переживают неудачи. Заботиться друг о друге, стойко преодолевать трудности, уверенно идти к поставленной цели – так Галина Николаевна и Иван Иванович воспитали своих детей, так воспитывают и приемных. А в выходные и праздники большая семья, в которой сегодня на воспитании находится еще четверо деток, собирается за обеденным столом, обсуждая дела насущные и строя планы на будущее.