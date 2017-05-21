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В центре Минска пропало электричество
22.05.2017 12:21 — Новости Общества | Tut.by
В центре Минска обесточено несколько улиц. Причина отсутствия электроэнергии — авария на электросетях.
На 12.00 электроэнергии нет на улицах Волоха, Коржа, Лермонтова, Либкнехта, Харьковской, Бетонном проезде, Загородном переулке, Куприянова, переулке Домашевского, 2-м переулке Люксембург, проспекте Победителей, Клары Цеткин, Игнатенко.
Как сообщили TUT.BY в РУП «Минскэнерго» устранение причин аварии может занять до двух часов.
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Причина - авария на электросетях.
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