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Попавшая в реанимацию после неправильной инъекции девочка из Ганцевичей уже дома
22.05.2017 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Трехлетняя Юлия Антонович из Ганцевичей, которая попала в больницу с пищевым отравлением, а в результате неправильно введенного препарата оказалась в реанимации, уже дома. Об этом TUT.BY рассказал ее отец Вадим Антонович.
— Она уже дома. Четыре дня назад выписали. Уже все хорошо, слава Богу, — говорит Вадим Антонович.
Отец сказал, что ждет, «когда разберутся в ситуации, желания с кем-то судиться нет».
Напомним, что девочке стало плохо в ночь на 10 мая. Предположительно, она отравилась молочным коктейлем. Ее привезли в районную больницу, где медсестра по ошибке
Медработник быстро поняла, что совершила ошибку, и доложила обо всем лечащему врачу. После этого девочку перевели в реанимацию, а затем отправили в Минск.
В тот же день была создана комиссия для служебного расследования. Медсестра в больнице уже не работает. Следственный комитет проводит проверку, в результате которой будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников Ганцевичской центральной районной больницы.
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Отец сказал, что ждет, "когда разберутся в ситуации, желания с кем-то судиться нет".
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