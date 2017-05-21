Попавшая в реанимацию после неправильной инъекции девочка из Ганцевичей уже дома

Трехлетняя Юлия Антонович из Ганцевичей, которая попала в больницу с пищевым отравлением, а в результате неправильно введенного препарата оказалась в реанимации, уже дома. Об этом TUT.BY рассказал ее отец Вадим Антонович.



Фото: Reuters

— Она уже дома. Четыре дня назад выписали. Уже все хорошо, слава Богу, — говорит Вадим Антонович.

Отец сказал, что ждет, «когда разберутся в ситуации, желания с кем-то судиться нет».

Напомним, что девочке стало плохо в ночь на 10 мая. Предположительно, она отравилась молочным коктейлем. Ее привезли в районную больницу, где медсестра по ошибке внутривенно ввела ребенку препарат, не предназначенный для этого. Лекарство называется «Биофлор», его пьют для сохранения кишечной микрофлоры при лечении антибиотиками.

Медработник быстро поняла, что совершила ошибку, и доложила обо всем лечащему врачу. После этого девочку перевели в реанимацию, а затем отправили в Минск.

В тот же день была создана комиссия для служебного расследования. Медсестра в больнице уже не работает. Следственный комитет проводит проверку, в результате которой будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников Ганцевичской центральной районной больницы.