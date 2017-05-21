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Акция "Внимание - дети!" стартует в Беларуси 25 мая

22.05.2017 12:22 — Новости Общества | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Беларуси проведет с 25 мая по 5 июня специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!", сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Акция организовывается для предупреждения и профилактики детского травматизма на дорогах. Перед школьными каникулами инспекторы ГАИ планируют посетить трудовые и учебные коллективы, а также провести рейды для разъяснения правил безопасного поведения несовершеннолетних на дороге. "Пройдут семинары-совещания с директорами пришкольных, профильных лагерей, где сотрудники ГАИ расскажут о состоянии аварийности на дорогах страны, напомнят о правилах перевозки организованных групп детей автобусами", - отметили в УГАИ МВД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении у детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. В дни акции автомобили в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Также 26 мая по всей стране пройдет очередной Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Внимание, водители! У школьников каникулы!", направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В ГАИ обратили внимание, что большинство аварий с участием несовершеннолетних случается из-за взрослых - по вине водителей пострадали 79% попавших в ДТП детей. За январь-апрель 2017 года в Беларуси произошла 51 авария с участием детей, 2 ребенка погибли, а 55 получили ранения. Среди несовершеннолетних участников ДТП - 26 пешеходов, 29 пассажиров, один велосипедист и один несовершеннолетний водитель автомобиля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Акция организовывается для предупреждения и профилактики детского травматизма на дорогах. Перед школьными каникулами инспекторы ГАИ планируют посетить трудовые...

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