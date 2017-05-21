22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно по югу республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла, днем будет 18-23 градусов, по югу - до 25 градусов выше нуля.-0-

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