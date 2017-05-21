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На Зыбицкой появилась инсталляция "Милиция для народа" от анархистов
22.05.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by
В выходные минчане заметили рядом с улицей Зыбицкой инсталляцию «Милиция для народа». Оказалось, ее оставили там для прохожих анархисты.
На плакате изображен сотрудник в форме, который замахивается дубинкой на человека с чистым листом бумаги. При этом вместо лица у последнего отверстие — каждый желающий мог подставить свое лицо и сделать фото. Плакат подписан анархистами Беларуси.
Судя по всему, это отсылка к задержаниям в Бресте. Напомним, там в начале мая несколько человек вышли на улицы города с чистыми листами бумаги. Так они высказались против задержаний и судов над участниками акций, в том числе «Маршей нетунеядцев». Но милиция обвинила их в нарушении закона о массовых мероприятиях, а суд наказал
На одном из анархистских сайтов сегодня появилось заявление, якобы инсталляция изображает «типичные для Беларуси взаимоотношения милиции и народа». По мнению авторов, силовые структуры «лишены общественного контроля», а потому нужно сообщать прессе о всех случаях «произвола».
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На плакате изображен сотрудник в форме, который замахивается дубинкой на человека с чистым листом бумаги в руках. Судя во всему, это отсылка к событиям в Бресте.
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