В выходные минчане заметили рядом с улицей Зыбицкой инсталляцию «Милиция для народа». Оказалось, ее оставили там для прохожих анархисты.



Фото пользователя @lessprit в Twitter

На плакате изображен сотрудник в форме, который замахивается дубинкой на человека с чистым листом бумаги. При этом вместо лица у последнего отверстие — каждый желающий мог подставить свое лицо и сделать фото. Плакат подписан анархистами Беларуси.

Судя по всему, это отсылка к задержаниям в Бресте. Напомним, там в начале мая несколько человек вышли на улицы города с чистыми листами бумаги. Так они высказались против задержаний и судов над участниками акций, в том числе «Маршей нетунеядцев». Но милиция обвинила их в нарушении закона о массовых мероприятиях, а суд наказал арестами и штрафами .

На одном из анархистских сайтов сегодня появилось заявление, якобы инсталляция изображает «типичные для Беларуси взаимоотношения милиции и народа». По мнению авторов, силовые структуры «лишены общественного контроля», а потому нужно сообщать прессе о всех случаях «произвола».