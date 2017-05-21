Брестчанин сдал на металлолом конструкции фонтана

В Бресте вандал повредил декоративные конструкции фонтана и сдал их на металлолом, сообщил официальный представитель УВД облисполкома майор милиции Илья Помин.



Фото: Администрация Московского района Бреста

Житель областного центра, ведущий асоциальный образ жизни, еще в апреле предпринял попытку демонтировать металлические конструкции, украшающие обновленный фонтан на площадке у Дворца культуры профсоюзов. Отломанные элементы он сбыл своему знакомому в качестве лома. Тогда ему удалось остаться незамеченным. В ночь с 18 на 19 мая вандал снова отправился на дело. Его заметила сторож ДК и вызвала милицию. Наряд задержал злоумышленника с поличным. В частности, мужчина оставил без рук несколько скульптур.

В настоящее время назначена экспертиза, которая установит сумму причиненного ущерба. По итогам исследования действиям брестчанина будет дана правовая оценка и определена мера наказания.