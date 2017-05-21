Фоторепортаж с фандомного фестиваля Webcon-2017: взгляд изнутри

В полку белорусских гик-фестивалей прибыло! Дом Культуры Железнодорожников временно стал тем центром, где объединились молодежные культуры Запада и Востока. Субботу 20 мая сотряс первый фестиваль-конвент Webcon-2017. У поклонников аниме, манги, комиксов, фантастических фильмов, сериалов и видеоигр появилось еще одно мероприятие (в дополнение к фестивалям Хиган, Unicon, FreeTime-Fest, Аматерасу), где можно окунуться в любимую атмосферу.

Мы не просто посмотрели на происходящее со стороны, но и глянули на ситуацию изнутри! Каково это – быть косплеером на гик-фестивале? Сложно ли делать костюмы, сколько это стоит и какими качествами должен обладать тот, кто хочет подарить жизнь вымышленному персонажу?

Мы начнем с обзорного репортажа и завершим нашим костюмированным экспериментом.

По словам организаторов, на фестивале было задействовано 700 человек. Из них около 300 посетителей-зрителей, которые пришли поучаствовать в мероприятиях и, конечно, посмотреть на косплей-дефиле.

На фесте создавали волшебное настроение большое количество людей в костюмах разных вселенных. Конечно, атмосфера поддерживалась декорациями и развлечениями на стендах, но без косплееров фестиваль утратил бы большую часть своего шарма.

Тем более, что косплей-программа на Webcon-2017 была масштабной. Вереница фотографов почти не отходила от главной сцены, забыв про удобные сиденья в главном зале. Костюмированный показ разделили на три больших блока, между которыми были 50-минутные перерывы. Выступление костюмированных персонажей было не слишком долгим, приблизительно до 3 минут. Дольше и активнее всех выступали дэнс-бэнды, исполняющие танцевальные номера в стиле K-pop.

В остальных номинациях можно было увидеть массу персонажей, ставших любимыми для многих. Эти герои радовали посетителей и вне сцены. Желающие сфотографироваться с ожившими персонажами выстраивались в очереди.

Заражала своим позитивом и безудержной энергией команда косплееров, представляющих аниме «Атака титанов».

Помимо аниме-персонажей, можно было встретить героев из западной культуры. Ни один фестиваль не обходится без героев Marvel и DC Comics.

Джек Фрост задорно бегал босиком по кафелю, а мимо величественно плыла Ледяная королева из Нарнии.

Поражали образностью и другие костюмы. Пара Сумрачный Олень и Ядовитая Арахна прибыли прямо из Смоленска!

Мелькали прекрасные образы в стиле Стимпанка, которые можно было встретить на тематическом стенде. К слову, в стимпанк-шатре любой желающий мог поиграть в атмосферную «Мафию».

Порадовали зрителей ставшие классическими образы героев студии Ghibli: задорная Кики, верная Софи, смелая Тихиро и любопытная Поньо. На стенде Ghibli можно было встретить не только оживших героев, но и посидеть в вагоне-экспрессе с Безликим Оборотнем и погреть руки у очага, где притаился сам Кальцифер. И, конечно, поучаствовать в викторинах и мастер-классах.

Ветеран большинства гик-фестивалей – стенд Май Литл Пони (My Little Pony) – снова придумал кучу развлечений: от любимых приставок и игровых консолей до забавных конкурсов по типу достань яблочко без рук.

Рядом располагался стенд по аниме Ван Пис (One Piece), который доставил посетителям море удовольствия. Море в прямом смысле – можно было поучаствовать в гонке бумажных корабликов по организованному заливу.

Любители фантастики и космических эпопей могли развлечься на стенде BSG-75 – «Звездный крейсер «Галактика» (Battlestar Galactica). Была возможность поучаствовать в большом ролевом квесте, поиграть в фэндомную версию «крокодила» и послушать тематические лекции.

Для посетителей, которые уставали ходить по стендам, но жаждали «продолжения банкета», устроили настольные игры в отдельной зоне. Людей там набиралось достаточно, и то, что они не были знакомы, ничуть не смущало.

Больше всего мы поражались выдержке косплееров – они были веселы и активны, несмотря на неудобства. Поверьте, мы испытали это на себе, придя на фестиваль в образе героев из мультсериала «Гравити Фолз» – Билла Шифра и Венди Кордрой. В простых незамысловатых париках было некомфортно и жарко, нанесенные на щеки веснушки постоянно стирались, а высоким цилиндром пару раз задевались дверные косяки.

И это при том, что многие костюмы были более сложными, «жаркими» и неудобными. Но на настроении косплееров это никак не сказывалось, и они несли свой образ с легкостью и любовью.

Пока мы прогуливались по залу, нас привлекла девушка со сложным костюмом и качественно отработанным крафтом (крафт – изготовление оружия и доспехов). И было в этом образе что-то смутно знакомое…

Александра

– Это хуманизация покемонов по артам зарубежной художницы. Я косплею покемона Лифеона. Этот костюм я делала примерно месяц. Не каждый день, а когда было время. Примечательно, что это моя первая в жизни попытка что-то сшить – весь костюм я сделала полностью вручную. С учетом этого он по стоимости получился очень бюджетным – что-то около 30-40 рублей за материалы.

Я уже 4 года косплею и бросать пока не хочу. Сложного и невозможного в этом деле ничего нет. Нужно любопытство и упорство. Любопытство, чтобы загораться образом и экспериментировать, а упорство, чтобы не бросать дело на полпути или после неудач. А начинается все, естественно, с любви к миру, персонажам и к своему делу. Ибо если получаешь настоящее удовольствие от косплея, никогда не бросишь его, даже если ни разу не получал за это наград.

Маргарита

– Я – талисман и лицо фестиваля. Скажем так, оригинальный персонаж. Несмотря на то, что костюм выглядит сложно, на него ушло часа два, без каких-то особых затрат. Часть вещей из шкафа, пару кусков ткани разной длины, немного деталей – и все готово. Тут главное проявить интерес и изобретательность. Вообще, я косплею не часто, но как выпадает такая возможность, использую ее с радостью и энтузиазмом. Не скажу, что быть косплеером очень просто, но это точно очень интересно.

Следующую участницу мы приняли за героиню какого-то аниме. И ошиблись.

Александра

– На самом деле, это не косплей, хотя, наверное, похоже. Это Лолита Фэшн – японская уличная мода, которая возникла в японском районе Харадзюку. Туда съезжались люди, которые как-то хотели самовыражаться и проявляли это, в том числе, и через необычную одежду. Так и зародился этот стиль, вдохновленный европейской модой эпохи рококо, викторианской эпохи. Поэтому здесь так много кружев, пышных юбок, лент, цветов и элегантных аксессуаров. Я сама ношу этот стиль не очень давно, это, так сказать, мой первый масштабный выход. Но мы, лолиты, очень рады, что на таких фестивалях чувствуем себя своими. Мы нравимся людям и удивляем их тем, что это не косплей, а просто очень нарядная одежда.

Сама по себе она весьма дорогая, но многие шьют платья вручную. Это кропотливая работа, и носить их непросто, в них очень жарко, но, поверьте, оно того стоит. В этой субкультуре у меня появилась масса друзей, а это очень ценно. Всем также советую попробовать себя в этом стиле или в косплее.

У нас, к слову, образы получились сборные – часть «из шкафа», часть одолжена у знакомых и немного самодела. Тут, действительно, главное – проявить находчивость и любить того персонажа, которым вы временно становитесь. Но без парика, карнавальных линз и грима хорошо войти в образ получится не всегда. А они стоят прилично, будьте к этому готовы. Парики от 15 рублей, линзы от 25 рублей, аквагрим от 20 рублей.

Но знаете, когда люди узнают персонажей, в которых ты перевоплотился, – это очень приятно. Когда они просят сфотографироваться, радуются встрече с временно ожившим героем – приятно вдвойне. Под конец фестиваля мы окончательно перестали смущаться и получили колоссальное удовольствие. Действительно, труды, деньги и временные неудобства того стоили!

Автор: Мария Бобова

Фото: Анна Кулакевич

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