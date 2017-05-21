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Начальника отдела РУП «Минскэнерго» задержали за взятку
22.05.2017 13:05 — Новости Общества | БДГ
Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения РУП «Минскэнерго».
Обвиняемый 17 мая получил 500 долларов взятки от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью за дачу указаний подчиненным сотрудникам об организации победы организации в двух процедурах закупок, проводимых РУП «Минскэнерго», и заключение с ним договора поставки, сообщили в
Проверяется информация о причастности начальника отдела к совершению иных эпизодов противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, ранее Комитет госбезопасности Беларуси
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Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения РУП «Минскэнерго».
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