Начальника отдела РУП «Минскэнерго» задержали за взятку

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения РУП «Минскэнерго».

Обвиняемый 17 мая получил 500 долларов взятки от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью за дачу указаний подчиненным сотрудникам об организации победы организации в двух процедурах закупок, проводимых РУП «Минскэнерго», и заключение с ним договора поставки, сообщили в УСК по Минску .

Проверяется информация о причастности начальника отдела к совершению иных эпизодов противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее Комитет госбезопасности Беларуси рассказал о задержании десяти коррупционеров-руководителей системы здравоохранения. Суммы взяток варьировались от 400 до 5 000 долларов.

Также КГБ Беларуси пресек коррупционную схему , организованную должностными лицами Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, в которую было вовлечено руководство центральных и региональных подразделений, а также представители транспортных компаний.