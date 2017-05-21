Беларусь и Китай обсудили перспективы создания совместных научно-технических центров

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и народное правительство Харбина (КНР) в рамках реализации инициативы Китая "Один пояс и один путь" планируют рассмотреть возможность создания совместных лабораторий и научно-технических центров. Об этом шла речь на встрече в Минске председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с заместителем генерального секретаря народного правительства Харбина Лю Яньго, сообщили БЕЛТА в ГКНТ.

Стороны планируют активизировать научно-техническое сотрудничество в области медицины и фармации, промышленности, экологии, сельского хозяйства и реализовать несколько инновационных проектов на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В ГКНТ напомнили, что 15 мая в Пекине состоялось подписание соглашения о ключевых условиях договора о создании китайско-белорусского венчурного фонда между ГКНТ, ООО "Инвестиционная компания "ЧайнаМерчантс Капитал" и китайско-белорусским СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". Формируется предварительный портфель инновационных проектов для финансирования из средств указанного венчурного фонда.-0-