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Беларусь и Китай обсудили перспективы создания совместных научно-технических центров

22.05.2017 13:17 — Новости Общества | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и народное правительство Харбина (КНР) в рамках реализации инициативы Китая "Один пояс и один путь" планируют рассмотреть возможность создания совместных лабораторий и научно-технических центров. Об этом шла речь на встрече в Минске председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с заместителем генерального секретаря народного правительства Харбина Лю Яньго, сообщили БЕЛТА в ГКНТ.

Стороны планируют активизировать научно-техническое сотрудничество в области медицины и фармации, промышленности, экологии, сельского хозяйства и реализовать несколько инновационных проектов на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В ГКНТ напомнили, что 15 мая в Пекине состоялось подписание соглашения о ключевых условиях договора о создании китайско-белорусского венчурного фонда между ГКНТ, ООО "Инвестиционная компания "ЧайнаМерчантс Капитал" и китайско-белорусским СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". Формируется предварительный портфель инновационных проектов для финансирования из средств указанного венчурного фонда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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