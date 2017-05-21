22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Подведены итоги конкурса "Самая пунктуальная авиакомпания" за апрель 2017 года. В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" лидером стала авиакомпания UTair с показателем пунктуальности 94,1%, выполнившая 111 из 118 рейсов без задержек.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самой пунктуальной признана авиакомпания AirBaltic с показателем пунктуальности 79,4%, выполнившая 27 из 34 рейсов без задержек.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания "Белавиа", а также грузовые авиаперевозчики "Трансавиаэкспорт", "Рубистар" и "Генекс". Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-